Elon Musk quer fazer do Twitter Blue uma fonte de rendimento constante para a sua rede social. As mudanças neste serviço de subscrição têm surgido de forma constante e agora parece que há mais uma. O Twitter quer passar a cobrar para que possam ter 2FA usando as SMS.

Vai ter de pagar a segurança do Twitter

Lentamente, e quase de forma discreta, o Twitter tem estado a passar para a sua oferta paga muitas das funcionalidades. As mais interessantes são deixadas aqui de forma direta, sendo muitas vezes um exclusivo que o Twitter Blue dá aos seus utilizadores.

Esse cenário parece agora continuar, com o Twitter a trazer uma mudança importante e que não se esperava. A partir de agora, quem quiser ativar a autenticação de 2 fatores (2FA) via SMS terá de ter uma subscrição Blue ativa. Apesar de ter sido anunciada, não foi dado qualquer tempo aos atuais utilizadores.

Effective March 20, 2023, only Twitter Blue subscribers will be able to use text messages as their two-factor authentication method. Other accounts can use an authentication app or security key for 2FA. Learn more here:https://t.co/wnT9Vuwh5n — Twitter Support (@TwitterSupport) February 18, 2023

2FA por SMS tem de ter o Twitter Blue

A mensagem que é apresentada a quem tenta ativar este modo de ter acesso ao 2FA é clara para os utilizadores. Ao escolherem a opção SMS, é mostrada a indicação de que devem ter a subscrição Blue ativa no Twitter, o que leva naturalmente, a que seja paga.

Por ser algo essencial para os utilizadores, o Twitter não os vai deixar sem uma solução. Mantém gratuita a utilização de uma app de autenticação ou uma chave de segurança física. Desta forma perde-se um pouco da praticidade deste processo, mas ainda se garante que a segurança existe.

Outra mudança de Elon Musk na rede social

Também quem já tinha as SMS ativadas como mecanismo de 2FA, vai ser afetado. O Twitter de Elon Musk dá um mês para que seja alterado para outro método. No final desse período, a autenticação de 2 fatores será simplesmente desativada, não sendo definida uma alternativa.

Curiosamente, e segundo os dados do Twitter, as SMS eram usadas por 74,4% dos utilizadores, sendo depois a app com 28,9% e apenas 0,5% com chaves de segurança. Ainda que não sendo obrigatório, o 2FA deverá estar ativo, mesmo com esta mudança que Elon Musk quer aplicar, para ganhar mais desta sua fonte de rendimento.