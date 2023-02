Samsung vai fabricar chips de memória IA personalizados como o ChatGPT

ChatGPT é um dos temas que tem marcado as notícias tecnológicas nos últimos dias. O popular chat inteligente já conquistou a maioria dos utilizadores e está a ser integrado em vários serviços e plataformas online. Agora sabemos que também a Samsung vai fabricar chips de memória com inteligência artificial já personalizados como o ChatGPT da OpenAI.

Já ninguém tem muitas dúvidas de que a Inteligência Artificial é o conceito que vai marcar este ano de 2023. E, mais recentemente, surgiu o ChatGPT que só veio fortalecer essa mesma tese. Temos visto várias empresas e serviços, como a Microsoft, Bing, Opera, entre outros a adotar este sistema de conversação inteligente criado pela OpenAI, ou então com planos para criar um serviço semelhante.

Samsung quer criar chips de memória IA como o ChatGPT

A Samsung não quer perder o comboio desta novidade e anunciou que também vai fabricar chips de memória personalizados destinados a aplicações de inteligência artificial semelhantes ao sistema ChatGPT da OpenAI. De acordo com as informações do Digitimes, a empresa sul-coreana quer então que estes chips suportem aplicações IA em grande escala.

O chefe da divisão móvel da Samsung, TM Roh, adiantou que vai colaborar com empresas do segmento TI de todo o mundo de forma então a conseguir criar soluções baseadas na inteligência artificial. E dá como exemplo o sistema ChatGPT, considerando-o um sistema que tem feito progressos significativos. No entanto, a Samsung pretende também criar as suas próprias tecnologias.

Neste campo, a empresa já conta com o seu sistema IA designado Bixby, tecnologia que vem integrada nos seus smartphones, mas que está muito aquém do ChatGPT da OpenAI. Assim, a empresa quer crescer ainda mais neste conceito que vai marcar o futuro.

Como tal, os atuais planos da marca sul-coreana é então criar um sistema IA semelhante ao popular ChatGPT para integrar nos seus smartphones, tablets e wearables.

