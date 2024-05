Subaru e Toyota unem-se para construir três SUV elétricos, por ser arriscado fazê-lo sozinhas

Apesar da vontade, nem todas as fabricantes asseguram capacidade estrutural para apostar na mobilidade elétrica. Conscientes das suas limitações, a Subaru e a Toyota estão a unir forças para desenvolver três novos SUV elétricos.

Recentemente, vimos que as empresas japonesas estão a ter dificuldade em abraçar os carros elétricos, não estando a obter resultados competitivos. Num relatório, o InfluenceMap demonstrou a lentidão japonesa na eletrificação e as consequências, nomeadamente ambientais, em que esta está a resultar.

Ora, dando a entender que não estão paradas, a Subaru e a Toyota estão a desenvolver uma parceria, no sentido de construírem três novos modelos elétricos. Esta parceria surge, porque, segundo o diretor-executivo da Subaru, Atsushi Osaki, "existe um enorme risco para nós de avançarmos sozinhos neste domínio".

Segundo a empresa japonesa, com sede em Shibuya, Tóquio, a parceria com a Toyota ajudará a minimizar o "enorme risco" de construir elétricos sozinha.

Na perspetiva de Atsushi Osaki, depois de os lucros operacionais terem subido 75% neste ano fiscal, "é bastante difícil prever como as coisas vão correr a partir daqui com os veículos elétricos".

No ano passado, a Subaru vendeu apenas 14.000 unidades do seu único carro totalmente elétrico, o Solterra. Conforme mencionado pelo Electrek, dos 852.000 veículos entregues globalmente em 2023, os veículos totalmente elétricos representaram apenas 1,6% do total de vendas.

Subaru e Toyota juntas pelos carros elétricos

Os números pouco animadores motivaram uma mudança de estratégia, sob a liderança do recém-chegado Atsushi Osaki. A Subaru pretende, agora, atingir uma quota de vendas de veículos elétricos de 50%, ou cerca de 600.000 unidades vendidas, até 2030.

Apesar de ainda ser uma percentagem baixa, este valor representa um aumento significativo relativamente ao anterior objetivo de 40% de vendas combinadas entre elétricos e híbridos.

Os planos prevêem quatro SUV totalmente elétricos, incluindo o Solterra, até ao final de 2026. Até ao final de 2028, a Subaru acrescentará quatro novos veículos elétricos, num total de oito.

O atual modelo elétrico único da Subaru já é construído na fábrica da Toyota no Japão, mas Atsushi Osaki revelou que os três novos veículos serão desenvolvidos e construídos em conjunto com a Toyota.

Mantivemos conversações com a Toyota e concordámos que é melhor reduzir os riscos através do desenvolvimento conjunto.

Explicou o agora diretor-executivo da Subaru, segundo o Automotive News Europe, não descartando os modelos híbridos:

Embora nos tenhamos orientado para os veículos elétricos, consideramos importante vender produtos de combustão interna ao mesmo tempo.

A Subaru construirá um dos três novos carros na sua fábrica de Yajima, no Japão, e a Toyota fabricará um nos Estados Unidos.