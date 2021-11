Toyota, Subaru e Mazda aliam-se para manter os motores de combustão vivos

Apesar de ser a solução apontada por várias fabricantes e governos, a Toyota, a Subaru e a Mazda querem desmentir a ideia de que os veículos elétricos são a única forma de alcançar a neutralidade carbónica. Por isso, as três fabricantes de automóveis japonesas, em conjunto com outras duas de motociclos, vão juntar-se para explorar opções de combustível mais sustentáveis.

Dessa forma, pretendem manter vivos os motores de combustão.

Há umas semanas, a Toyota revelou que não considera producente que todos adotem, massivamente, veículos elétricos, como forma de combater as alterações climáticas. Afinal, acredita que os avanços tecnológicos poderão dar um novo impulso à combustão interna, poupando igualmente o ambiente. Agora, reuniu aliadas para que, juntas, mantenham os motores de combustão interna vivos, no caminho rumo à neutralidade carbónica.

Embora os seus rivais continuem a apontar os veículos elétricos como a solução, o dia 13 de novembro inaugurou uma iniciativa diferente levada a cabo pela Toyota. Esta, juntamente com quatro outras fabricantes japonesas, irá explorar novas opções de combustível mais sustentáveis e direcionadas para a combustão interna.

A coligação é formada pela Toyota, a Subaru e a Mazda, bem como pelas fabricantes de motociclos Kawasaki Heavy Industries e Yamaha Motor. As empresas anunciaram a iniciativa numa conferência de imprensa no Okayama International Circuit, uma pista no oeste do Japão.

Toyota reuniu fabricantes japonesas para não deixar motores de combustão morrer

De acordo com a Automotive News, as cinco fabricantes japonesas comprometeram-se a utilizar combustíveis neutros em carbono em corridas, explorar a utilização de motores a hidrogénio em veículos de duas rodas, e continuar a participar em corridas com motores movidos a hidrogénio.

Além disso, a Mazda e a Toyota irão cooperar em corridas, utilizando um motor Skyactiv-D de 1,5 litros alimentado a biodiesel de próxima geração, e a Subaru e a Toyota trabalharão no Super Taikyu Series do próximo ano, no Japão, com combustível sintético derivado de biomassa.

Por fim, a Kawasaki e a Yamaha irão considerar a possibilidade de investigar o desenvolvimento de motores a hidrogénio para motociclos.

Ao promover uma maior colaboração na produção, transporte e utilização de combustível em combinação com motores de combustão interna, as cinco empresas pretendem proporcionar aos clientes uma maior escolha.

Disseram as cinco fabricantes na apresentação da iniciativa.

