Sabia que há um barco eletrossolar a circular no Rio Côa?

Tem a capacidade para transportar 12 pessoas e é movido a energia solar. O barco eletrossolar que navega no Rio Côa custou cerca de 60 mil euros e permite que os turistas visitem as gravuras rupestres em Foz Côa, distrito da Guarda.

De acordo com dados recentes, este barco já transportou mais de mil visitantes desde agosto.

Barco eletrossolar tem capacidade para 12 pessoas e é autossustentável

A embarcação eletrossolar é de fabrico nacional e toda ela construída com recurso a materiais sustentáveis, estando em linha com a nova estratégia que a Fundação Côa Parque [FCP] implementou no Parque Arqueológico do Vale do Côa [PAVC], de acordo com as orientações definidas pela Organização das Nações Unidas [ONU] através da agenda 2020-2030.

Com sete metros de comprimento e capacidade para 12 pessoas, o barco é autossustentável e atinge uma velocidade de cruzeiro na casa dos cinco nós (cerca de 9,2 quilómetros por hora).

Todo o processo de escolha do modelo da embarcação, movida a energia solar fotovoltaica, obedeceu a critérios rigorosos já que há uma forte aposta na sustentabilidade do território do Vale do Côa e do PAVC.

O barco solar transporta os visitantes num troço de rio de mais de três quilómetros, entre o novo cais da Canada do Inferno e o novo sítio de visitação (Fariseu), onde se encontra o maior painel de arte rupestre conhecido ao ar livre.

De acordo com Aida Carvalho, presidente da Fundação Côa Parque, a embarcação será retirada do Côa na última semana de novembro para passar a operar a partir de dezembro no rio Douro, ficando atracada no cais fluvial do Pocinho (Vila Nova de Foz Côa), para dar início a um novo percurso que visa mostrar a fauna e flora deste rio.

O novo percurso no rio Douro irá vigorar até maio de 2022, sendo que o objetivo é também dar a conhecer a arquitetura vernácula, como os pombais, os muros tradicionais do Douro ou o património da desativada linha férrea entre o Pocinho e Barca D’Alva, no distrito da Guarda.

Este não é o único barco eletrossolar a circular em Portugal e com o selo da empresa portuguesa Sun Concept.

A Sun Concept é uma empresa portuguesa de construção naval especializada no desenvolvimento, fabricação e comercialização de embarcações electro solares, um conceito inovador sob todas as perspetivas. As embarcações Sun Concept oferecem uma eficiência técnica e ambiental superior, não existindo à data , numa escala mundial, um outro estaleiro que tenha apresentado produtos semelhantes, especialmente se atendido o fator de relação preço/qualidade.