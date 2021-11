Áustria impõe confinamento aos não vacinados contra a COVID-19

Assim como em Portugal, onde a vacina contra a COVID-19 é voluntária, há países pela Europa que também não a exigem – excetuando aos profissionais de setores específicos. No entanto, e mesmo não sendo obrigatória, a Áustria decretou uma nova fase de confinamento destinada apenas àqueles que não estejam vacinados.

A informação foi avançada pela Reuters.

Os países da Europa estão a conhecer uma nova onda de infetados pela COVID-19. Aliás, recentemente, a Organização Mundial de Saúde fez uma publicação no Twitter sobre os casos no continente.

Perante o aumento dos casos também no seu país, a Áustria decidiu impor um novo confinamento, por forma a conter a propagação da infeção e o consequente aumento dos casos. Todavia, contrariamente ao que havia sido feito antes, este confinamento só é aplicável para aqueles que não estejam vacinados contra a COVID-19 - cerca de dois milhões de pessoas.

Conforme relatou a Reuters, a Áustria tem uma das taxas de infeção mais elevadas da Europa. Apesar de já contar com 65% dos adultos totalmente vacinados, existem ainda muitos austríacos céticos face à vacinação. Segundo a mesma fonte, esse ceticismo é alimentado por um partido político do país.

Áustria vai além das medidas de outros países europeus

Assim como a Alemanha, os Países Baixos e a República Checa, a Áustria considerou a imposição de restrições. No entanto, ao passo que a Alemanha se prepara para o regresso ao teletrabalho, e os Países Baixos pediram às empresas que encerrassem mais cedo e às organizações que impedissem a assistência nos eventos desportivos, a Áustria direcionará as suas medidas para os não vacinados contra a COVID-19.

A medida será implementada hoje e vigorará durante 10 dias, durante os quais as pessoas que não estão vacinadas apenas possam sair de casa para trabalhar ou comprar bens essenciais. Aliás, no início da semana passada, a Áustria já tinha restringido a entrada de pessoas não vacinadas em restaurantes, cafés, hotéis e teatros. Segundo o Chanceler Alexander Schallenberg, a medida foi aplicada para reduzir o contacto entre os vacinados e os não vacinados contra a COVID-19, bem como para incentivar a vacinação.

As restrições impostas aos não vacinados não se aplicarão a crianças menores de 12 anos ou a pessoas que tenham recuperado, recentemente, da COVID-19. Excetuando estes, aqueles que violem as novas medidas de confinamento poderão ser multados com uma coima de até 1.450 euros.

Leia também: