Preço das baterias usadas nos carros elétricos deve cair ainda mais

Muitas pessoas ainda não optaram por um carro elétrico devido ao preço elevado dos mesmos, entre outros investimentos que o condutor tem que fazer depois. Mas um relatório recente adianta que o preço das baterias de EVs e de armazenamento de energia deve cair ainda mais.

Baterias de elétricos vão ficar ainda mais baratas

De acordo com a notícia avançada pela Reuters, a diminuição do envio de veículos elétricos levou a uma queda de 10% no preço das baterias usadas para EVs e para armazenamento de energia, no mês de agosto. Os dados foram divulgados pela empresa de pesquisa de mercado TrendForce nesta quinta-feira (7), a qual também adiantou que é esperada uma queda adicional de preço ao longo do ano.

Se voltarmos até ao tempo da pandemia, sabemos que, nessa altura, o preço dos materiais para baterias atingiram valores recorde. Mas estes valores têm vindo a cair. E uma redução no preço das baterias de EVs poderia ajudar a indústria a amortecer os lucros de uma guerra de preços que foi iniciada pela Tesla de Elon Musk no mês de janeiro para estimular este mercado.

Mas se a produção dos carros elétricos continuar a ser maior do que a procura, então as fabricantes devem escolher entre fazer uma redução dos preços e, consequentemente, das margens de lucro; ou desacelerar as linhas de montagem.

É ainda referido que o preço das células de fosfato de ferro-lítio (LFP) também têm caído. Estas baterias, que são muito utilizadas para armazenamento de energia e em veículos elétricos baratos, foram desenvolvidas nos Estados Unidos, embora agora a produção global seja dominada pela China. As baterias de armazenamento de energia também sofreram uma queda no preço, muito devido à fraca procura fora da China, o que levou as fabricantes a reduzir a produção das mesmas.

Segundo a TrendForce "com um excesso na capacidade de produção de células de armazenamento da China, uma guerra de preços parece inevitável, com um declínio gradual e contínuo dos preços esperado para o resto do ano".

