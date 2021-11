Primeira bateria totalmente reciclada para elétricos já existe!

O fim de vida das baterias que equipam os veículos elétricos ainda é um problema que os assombra. A solução mais mencionada é a sua reciclagem e, agora, uma empresa sueca desenvolveu a primeira do mundo totalmente reciclada.

A empresa pretende reutilizar 125.000 toneladas de baterias por ano.

Com as alterações climáticas e com o tempo necessário para agir a esgotar-se, a transição para uma mobilidade elétrica é a solução mais apontada por muitos governos. Contudo, esta não é unânime, uma vez que alguns componentes dos veículos elétricos carecem de aperfeiçoamento, para se tornarem numa solução seguramente sustentável.

Um desses componentes é a bateria, cujo ciclo de vida ainda não é o ideal. Isto, porque a extensa exploração mineira associada às baterias de iões de lítio, bem como o seu fim de vida, contrariam o propósito sustentável dos elétricos.

Então, uma empresa sueca anunciou a primeira bateria do mundo totalmente reciclada. De acordo com um comunicado de imprensa, a Northvolt fabricou com sucesso uma célula com níquel, manganês e cobalto 100% reciclados. Segundo Emma Nehrenheim, responsável ambiental da empresa, o processo de reciclagem pode recuperar 95% dos metais utilizados, mantendo um nível de pureza equiparável ao metal utilizado pela primeira vez.

A Northvolt afirma que a sua iniciativa foi a primeira a reciclar uma bateria de veículos elétricos, utilizando materiais 100% reciclados.

Assim, representa um significativo avanço para a indústria global de baterias, uma vez que aproxima os veículos elétricos da verdadeira sustentabilidade. Todo o processo de reciclagem aconteceu num único local, dentro dos laboratórios da Northvolt, em Västerås, na Suécia.

Os cobalto, manganês e níquel utilizados na nova célula de bateria foram recolhidos dos resíduos de baterias através de um tratamento hidrometalúrgico de baixa energia. Este envolve a utilização de uma solução aquosa para isolar os metais e esvaziá-los das impurezas restantes.

Primeira bateria de veículos elétricos 100% reciclada já existe. E agora?

Depois da conquista, a Northvolt pretende produzir células de bateria com 50% de material reciclado a uma escala industrial até 2030. Nesse sentido, a fábrica Northvolt Ett, em Skellefteå, na Suécia, será ampliada, por forma a criar espaço para a reciclagem de 125.000 toneladas de baterias por ano.

Em última análise, um compromisso de circularidade não só reduzirá significativamente os impactos ambientais da indústria de baterias, mas também contribuirá para a nossa visão de estabelecer uma nova referência de sustentabilidade na produção.

Disse Nehrenheim.

A responsável ambiental da Northvolt relembrou ainda que, com a velocidade a que se está a dar a revolução dos veículos elétricos, “250.000 toneladas de baterias atingirão o seu fim de vida, na Europa, em 2030”. Portanto, é preciso agir, trabalhando e investindo no sentido de encontrar soluções inovadoras.

