Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Father Figure - George Michael

George Michael (nascido Georgios Kyriacos Panayiotou (Londres, 25 de junho de 1963 — Goring-on-Thames, 25 de dezembro de 2016), foi um cantor, compositor e produtor musical britânico de ascendência grega, considerado um dos grandes artistas da sua geração e um ícone da cultura popular.

Michale ficou famoso como membro da dupla Wham!, depois embarcando em carreira solo. Nascido no bairro de East Finchley, em Londres, Michael formou a dupla com Andrew Ridgeley em 1981. Os primeiros dois álbuns da dupla, Fantastic (1983) e Make It Big (1984), chegaram ao primeiro lugar da UK Albums Chart, no Reino Unido, e na Billboard 200, nos Estados Unidos. Embarcaram depois numa turné mundial, desembarcando na China em abril de 1985, sendo a primeira visita de artistas ocidentais no país, o que levou a uma grande cobertura da media.

O seu primeiro single em carreira solo, "Careless Whisper", conseguiu o primeiro lugar em mais de 20 países. Michael lançou o seu álbum solo, Faith, em 1987, chegando ao primeiro lugar no Reino Unido, ficando no primeiro lugar da Billboard 200 por 12 semanas. O álbum vendeu 25 milhões de cópias no mundo inteiro e permanece como um dos álbuns mais vendidos da história. Quatro singles do álbum, "Faith", "Father Figure", "One More Try" e "Monkey", chegaram ao primeiro lugar da Billboard Hot 100. Michael tornou-se o artista mais vendido do ano de 1988 e Faith foi premiado com o Grammy de Álbum do Ano do 31º Grammy Awards, de 1989. O seu segundo álbum solo, Listen Without Prejudice Vol. 1, foi lançado em 1990 e novamente lançou o nome de George Michael no primeiro lugar com os singles "Praying for Time" e "Freedom! '90".

George Michael assumiu-se gay em 1998 e era ativista pelos direitos LGB e arrecadador de fundos para obras relacionadas ao HIV/AIDS. Entre a década de 1990 e 2000, a sua vida pessoal foi turbulenta, levando a vários problemas com a justiça. Em 1998, ele foi preso por um ato obsceno numa casa de banho público e por posse de drogas. Em 2005, ele lançou o documentário George Michael: A Different Story, que cobriu a sua carreira e vida pessoal. George Michael fez o seu último show em 2012, em Londres, no Earls Court Exhibition Centre. Nas primeiras horas de 25 de dezembro de 2016, ele foi encontrado morto na sua casa em Goring-on-Thames, em Oxfordshire, aos 53 anos. O relatório do legista concluiu que o cantor morreu devido a problemas no fígado e no coração.

George Michael é um dos músicos mais bem-sucedidos de todos os tempos, tendo vendido mais de 115 milhões de cópias pelo mundo. Ele ficou sete vezes em primeiro lugar no UK Singles Chart e oito vezes no topo da Billboard Hot 100. Ganhou inúmeros prémios, como dois Grammy Awards, três Brit Awards, três American Music Awards, 12 Billboard Music Awards, quatro MTV Video Music Awards, e seis Ivor Novello Awards. Em 2008, ele era o 40.º Artista Mais Sexy de Todos os Tempos da Billboard, entre 100 músicos. Em 2019, George Michael foi indicado como um dos grandes artistas de todos os tempos pela Smooth Radio.[11] A Radio Academy o indicou como o músico britânico mais tocado entre os anos de 1984 e 2004.

