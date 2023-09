Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

All Star - Smash Mouth

Smash Mouth são uma banda norte-americana de rock formada no ano de 1994, em San José, na Califórnia. Teve grande sucesso na segunda metade da década de 1990 e primeira metade da década de 2000.

A banda foi fundada por Steve Harwell e Kevin Coleman, sendo que algum tempo depois juntaram-se com Greg Camp e Paul de Lisle.

Em 1997, lançaram o seu primeiro álbum, Fush Yu Mang, que estourou no top 20 norte-americano e levou disco de platina duplo e inclui o êxito "Walkin' On The Sun" (n.º nos tops Adult Top 40 e Alternative Airplay, da Billboard).

Depois, em 1999, lançaram o álbum Astro Lounge, que inclui o maior sucesso da banda, "All Star" - canção que chegou ao n.º 4, da Hot 100, da Billboard, e que foi indicada para um Grammy em 2000, na categoria de Melhor Performance Pop Por Uma Dupla ou Grupo -, assim como os singles "Then the Morning Comes" (n.º 11 na Hot 100) e "Waste".

Em 2001, lançaram o álbum Smash Mouth, com o novo baterista, Michael Urbano. O álbum inclui os singles "Pacific Coast Party" e "I'm a Believer", tendo este último tema sido incluído na banda sonora do filme Shrek.

2003 foi ano do Get In the Picture?, que inclui o single "You Are My Number One". Depois disso a banda fez várias turnés pelos Estados Unidos.

Em agosto de 2005, a banda lança a coletânea All Star Smash Hits e em dezembro do mesmo ano o álbum de Natal The Gift of Rock, onde faz covers de Ramones, Ringo Starr, Louis Armstrong e The Kinks, entre outros.

Em 2006, lançam o álbum Summer Girl (que foi lançado em setembro de 2006 nos Estados Unidos e conta com "Summer Girl" e "Story of My Life"). Neste mesmo ano, os Smash Mouth dizem adeus a Michael Urbano, mas dá boas-vindas ao novo baterista da banda, Jason Sutter. Após isso, aconteceria a saída do principal compositor de praticamente todas as músicas da banda, Greg Camp, a provável razão para a perda de ritmo nos lançamentos.

Sem Greg Camp, a banda lança o álbum Magic em 2012. Voltaram a lançar um disco apenas em 2018, uma versão acústica do Fush Yu Mang e desde então têm lançado apenas singles.

Em outubro de 2021, numa apresentação da banda num festival de cerveja e vinho em Bethel, no estado de Nova York, o vocalista Steve Harwell apareceu bêbado e ameaçou o público. Após o ocorrido, o cantor anunciou que ia sair da banda para tratar dos seus problemas de saúde. Antes da sua última apresentação, ele já vinha sendo substituído por outro cantor para o seu tratamento. Harwell acabou por falecer em setembro de 2023, aos 56 anos, devido a doença hepática.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?