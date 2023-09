Atenção se acender esta luz no painel do seu carro…

Os carros têm tecnologia "quanto baste" , para nos alertarem sobre problemas. O painel de avarias possui um conjunto de indicadores que facilmente podem informar o condutor de eventuais problemas. Saiba que indicador falamos hoje.

Uma vela de incandescência é um dispositivo de aquecimento usado para ajudar a iniciar o funcionamento dos motores a diesel. Num motor a diesel, as velas de incandescência funcionam de forma semelhante às velas de ignição comuns.

Luz de aviso para falha nas velas do motor...

A luz (alerta) que lhe falamos hoje é a de sistema de controlo do motor. Se a luz estiver intermitente, pode continuar a conduzir durante algum tempo. Se permanecer acesa, poderá haver uma falha nas velas do motor e por isso é melhor levar o carro a um mecânico.

No caso de símbolos verdes, azuis ou brancos dizem respeito a símbolos que são meramente informativos. Já as luzes que aparecem a amarelo indicam que existe uma falha ou uma avaria (não crítica) e que deve visitar o seu mecânico logo que possível. No caso da existência de uma anomalia grave no seu automóvel, aparecerá um indicador vermelho. Se estiver a conduzir, é melhor encostar de imediato e ligar ao seu mecânico.

Num próximo artigo iremos apresentar e explicar uma outra luz de aviso. Estejam atentos.