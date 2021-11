Jeff Bezos acredita que, no futuro, a Terra será visitada como se fosse uma reserva natural

A vontade de construir uma civilização fora da Terra paira na cabeça de muitos magnatas, que acreditam que essas comunidades serão, um dia, uma realidade. Então, Jeff Bezos revelou acreditar que, no futuro, a Terra será para essas pessoas um destino de férias.

O multimilionário comparou o nosso planeta a uma reserva natural.

O fundador da Blue Origin e claro entusiasta e defensor do espaço e das viagens espaciais disse, durante um debate no Ignatius Forum, em Washington, que prevê que as pessoas que nascerem no espaço irão, no futuro, tirar férias na Terra. Em comparação, o também fundador da Amazon disse que será como visitar o Yellowstone National Park, o parque natural mais antigo dos Estados Unidos da América - uma região de origem vulcânica com uma área de quase 9.000 km2.

Ao longo dos séculos, muitas pessoas nascerão no espaço, será a sua primeira casa. Nascerão nestas colónias, viverão nestas colónias, depois visitarão a Terra da mesma forma que você visitaria o Yellowstone National Park.

Disse o fundador da Blue Origin e um dos maiores apologistas do futuro espacial da humanidade.

Numa referência aos planos de Elon Musk, Jezz Bezos revelou que acredita que as colónias altamente tecnológicas no espaço serão mais viáveis do que qualquer tentativa de iniciar a vida – tal como a conhecemos na Terra – noutro planeta, nomeadamente Marte. Para o multimilionário, a formação de colónias espaciais é um passo inevitável, pois a Terra deixará de ter espaço para albergar todas as pessoas.

Aliás, no mesmo debate, o fundador da Blue Origin mencionou as cidades espaciais flutuantes que poderão acolher um milhão de pessoas, num habitat repleto de “rios, florestas e vida selvagem”.

Recentemente, Jeff Bezos, de 57 anos, comprometeu-se a doar dois mil milhões de dólares para a conservação da vida selvagem e para o desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis.

Leia também: