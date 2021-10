Audi planeia criação de um centro de investigação para baterias de carros elétricos

Apesar de as opiniões não serem unânime, há muitas fabricantes a investir fortemente nos carros elétricos e no mundo que a eles está associado. Caso disso é a Audi que, além do horizonte temporal que já definiu para produzir exclusivamente elétricos, também estará a projetar um centro de investigação dedicado às baterias.

Esta não é a primeira fabricante a investir na investigação ou produção de baterias, uma vez que se trata de um componente essencial da mobilidade elétrica.

A Audi está a investir na eletrificação da sua frota e, como para qualquer fabricante, a tecnologia das baterias é um elemento essencial. Agora, pretende criar um centro de investigação deste componente, em Neckarsulm, local onde os seus carros têm vindo a ser construídos por longos anos, e onde a fabricante está, atualmente, a desenvolver baterias para os seus híbridos plug-in. Se os planos se concretizarem, o centro estará operacional em 2023.

A decisão de localizar o desenvolvimento de baterias em Neckarsulm é um primeiro passo importante para dar ao pessoal de desenvolvimento técnico uma perspetiva segura sobre o futuro, mesmo depois de os motores de combustão já não serem produzidos.

Disse Rolf Klotz, presidente do conselho de empresa.

Por forma a levar este plano a bom porto, os trabalhadores da Audi estarão amplamente envolvidos na transição para uma mobilidade sem emissões. Afinal, o Grupo Volkswagen é um dos maiores empregadores da região económica de Heilbronn-Franken, contando com mais de 15.000 funcionários, em dezembro de 2020.

Assim sendo, em breve, alguns desses funcionários irão aprender sobre a produção de baterias, para que possam acompanhar a transição que a Audi planeia concretizar. Nesse sentido, a fabricante anunciou que irá oferecer “várias oportunidades de formação avançada” aos seus funcionários, ao longo dos próximos anos.

Então, aqueles que contem com mais experiência, ao invés de continuarem a testar a instalação do motor de combustão interna, “testarão protótipos de novos módulos de armazenamento de alta voltagem para os carros elétricos”.

Desta forma, e expandindo sistematicamente os conhecimentos especializados no desenvolvimento de componentes essenciais, de acordo com Oliver Hoffmann, membro do conselho de desenvolvimento técnico, a Audi garantirá infraestrutura e mão de obra para, no futuro, concretizar com sucesso o objetivo que traçou para 2026.

