EZ: O teclado mecânico de gaming que vai adorar

Está a pensar comprar um teclado mecânico e está confuso com as inúmeras ofertas? Não desespere, nós damos uma ajuda. Quando ouvimos falar sobre teclados mecânicos, associamos de imediato ao seu barulho e ao elevado preço.

Hoje vamos conhecer o teclado mecânico de Gaming EZ da Prozis.

A experiência com um teclado mecânico pode ser bastante recompensadora, visto que a força de atuação necessária e a distância que a tecla (keycap) precisa de percorrer para o acionamento são bastante baixos.

Tal modo de funcionamento torna as tarefas de escrita e sessões de jogo extremamente agradáveis.

O teclado mecânico de gaming EZ da Prozis tem um conjunto de especificações que serão certamente do seu agrado. Ao nível do acionamento mecânico de teclas, o EZ vem com "Red swicthes" para carregamentos suaves, mas com rápida ação.

Além disso, é possível configurar todo o seu layout em termos de LEDs. Pode mudar facilmente, através de atalhos de teclas, a cor do teclado e efeitos. Tem um design muito compacto e é construído em material bastante resistente.

Principais especificações do teclado mecânico de gaming EZ

Comprimento do cabo: 1,8m

Peso: 1,2 Kg

Dimensões: 375 (L), 145 (W) e 58 (H) mm

88 teclas

Teclas programáveis

Ligação via USB

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Teclado Mecânico de Gaming EZ da Prozis com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).