AMD lança atualização para evitar queimaduras nos Ryzen 7000, mas ainda há problemas

Recentemente começaram a surgir vários relatos de problemas de queimaduras em processadores da linha Ryzen 7000 da AMD. A empresa de Lisa Su já está a tentar resolver a situação e, para isso, lançou agora uma atualização, mas nem tudo está sanado.

AMD: atualização para resolver Ryzen queimados

O que começou por um relato suportamente isolado levou a que vários outros utilizadores se queixassem de que os seus processadores da linha Ryzen 7000 da AMD também estivessem a apresentar problemas de queimaduras, designados por AMD Burning Out. A causa apontada para esta situação foi a alta tensão em que o SoC operava, havendo necessidade de alterar a BIOS.

Mas a fabricante norte-americana já lançou uma nova atualização para resolver o problema, que chegou primeiro através da ASRock e da ASUS. Trata-se da atualização AGESA 1.0.0.7 e o objetivo é bloquear definitivamente a tensão dos CPUs Ryzen 7000 e, consequentemente, mantê-los seguros. Para já, esta atualização está disponível para algumas motherboards ASRock e ASUS, como a X670E Taichi, X670E Taichi Carrara, X670E PG Lightning, B650-HDV/M.2 e B650M Pro RS WiFi.

Os detalhes indicam que a atualização da ASRock também resolve o suporte para chips de memória DDR5 de alta densidade de 24 GB e 48 GB. Há um limite na tensão e também foram resolvidos alguns bugs. Já a versão da ASUS ainda se encontra em fase beta, mas também oferece suporte para memória RAM DDR5 de 24 GB e 48 GB e limita a tensão do processador a um máximo de 1,3 volts.

Mas os problemas ainda não acabaram...

Por outro lado há também o registo de que a atualização AGESA 1.0.7.0 tem ainda alguns problemas, como podemos ver pelo tweet seguinte.

É referido que esta versão não é estável e também que apresenta alguns problemas de compatibilidade com a memória RAM e provoca erros de overclock. O leaker autor do tweet diz que se instalarmos 192 GB de RAM (com módulos de 48 GB), a velocidade máxima suportada será de 4.400 MHz com esta atualização AGESA 1.0.0.7, enquanto que a versão 1.0.0.6 suporta 6.000 MHz.

Espera-se que a AMD possa também em breve corrigir estes e outros problemas.