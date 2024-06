Potencial chip da Samsung para concorrer contra a Nvidia revelado acidentalmente

A Samsung terá revelado acidentalmente os seus planos para um potencial concorrente direto de uma proposta da Nvidia, durante uma conferência.

Conforme avançado pela imprensa, a revelação acidental aconteceu durante um evento da Unified Acceleration Foundation (UXL), cujo comité principal a Samsung é membro. Aquando do intitulado "Unlocking the Next 35 Years of Software for HPC and AI", terá sido feita uma referência a um "acelerador RISC-V CPU/ AI" da Samsung.

Esta levou os presentes a conjeturar sobre as intenções da gigante sul-coreana de incorporar a arquitetura RISC-V nas suas próximas tecnologias, particularmente no seu processador Mach-1 AI, que deve ser lançado no primeiro semestre de 2025.

A UXL Foundation cria software para melhorar os aceleradores de Inteligência Artificial alternativos ao CUDA da Nvidia, que não utilizam as GPU desta.

No dia 25 de março, a Samsung apresentou, formalmente, o seu processador de IA, o Mach-1, sobre o qual tem destacado o processamento de memória. Prevê-se que as aplicações de ponta com requisitos de baixo consumo de energia sejam o mercado-alvo.

A declaração foi feita na 55.ª reunião regular de acionistas da empresa. De acordo com Kye Hyun Kyung, diretor-executivo da Samsung Semiconductor, a validação tecnológica do design do chip com FPGA foi concluída e o SoC está quase terminado.

Com a Samsung prestes a lançá-lo, já foi encomendado pela gigante sul-coreana equivalente à Google, Naver, por cerca de 750 milhões de dólares.

Conforme recordado pelo Tech Times, os microcontroladores RISC-V já são utilizados em muitos produtos de hardware por empresas como a Apple e a Nvidia. Além disso, como parte de uma tendência maior da indústria para a diversificação e independência de tecnologias próprias, países como a Europa, China e Rússia estão a trabalhar nos seus chips baseados em CPU RISC-V.