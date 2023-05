A criptomoeda “perdeu o brilho”. Será que já é uma coisa do passado?

Já foi dada como morta, mas, agora, a crítica foi feita de forma mais delicada: para este executivo, a criptomoeda "perdeu o brilho".

A criptomoeda tem vindo a perder adeptos, desde 2022, e a vontade dos investidores para voltarem a interessar-me como antes ainda não voltou. Quem o diz é Justin Chapman, chefe de ativos digitais e mercados financeiros da Northern Trust.

Logo depois de março, o mercado da criptografia caiu num penhasco… o interesse do cliente definitivamente caiu no mesmo penhasco em termos de interesse institucional em criptomoedas.

Opinou o executivo, na conferência Digital Assets Week, em San Francisco.

Na sua perspetiva, as instituições mudaram o foco, acalmando um mercado que estava alvoroçado. No entanto, assegurou que a Northern Trust "tem recursos" disponíveis, caso o interesse do cliente em ativos criptográficos se recupere.

Além disso, disse acreditar que a "evolução da tecnologia" está a direcionar-se para um "lugar melhor", em termos de apoio.

Como empresa, temos recursos que estão lá para administrar funções [de negociação de criptografia], mas é um mercado bastante tranquilo no momento. Depois da maioria dos problemas que tivemos no ano passado, ainda não vimos uma recuperação no lado institucional.

Segundo a CNBC, durante a conferência, os líderes das várias e maiores instituições financeiras ficaram entusiasmados com o potencial da blockchain , nomeadamente, com a possibilidade de ela ajudar a transformar os ativos do mundo real em tokens, como no caso do ouro.

