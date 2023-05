Casa Branca propõe imposto de 30% sobre a eletricidade usada para mineração

O governo de Joe Biden quer impor um imposto de 30% sobre a eletricidade usada nas operações de mineração de criptomoedas e incluiu a proposta no orçamento para o ano fiscal de 2024.

No site da Casa Branca, o governo publicou um texto onde introduziu formalmente o imposto especial de consumo de energia de mineração de ativos digitais ou DAME.

É explicado que o governo pretende taxar as empresas de mineração de criptomoedas, porque não estão a pagar pelo "custo total que impõem aos outros", que inclui poluição ambiental e altos preços de energia.

A mineração de criptomoedas tem "repercussões negativas no meio ambiente", refere a Casa Branca, e a poluição que ela gera "cai desproporcionalmente em bairros de baixos rendimentos e comunidades negras". Acrescenta ainda que o "consumo de energia muitas vezes volátil" das operações pode aumentar os preços da eletricidade para as pessoas à sua volta e causar interrupções no serviço.

Além disso, as empresas de energia locais correm riscos se decidirem atualizar os seus equipamentos para tornar o serviço mais estável, já que os mineradores se podem mudar facilmente para outro local, mesmo no exterior.

Um artigo recente do The New York Times revelou com detalhe o consumo de eletricidade usado pelos principais 34 mineradores de Bitcoin em grande escala nos EUA. Uma das conclusões gerais mais impressionantes aponta para que o consumo destes apenas 34 operadores seja equivalente ao consumo de 3 milhões de casas nos EUA.

Relatórios anteriores estimavam que o consumo de eletricidade relacionado apenas ao Bitcoin era maior do que o de alguns países, incluindo Argentina, Noruega e Holanda.

No texto divulgado, o governo refere que a criptomineração "não gera os benefícios económicos locais e nacionais normalmente associados a empresas que usam quantidades semelhantes de eletricidade". Note-se que, por exemplo, a indústria siderúrgica também tem elevados consumos de eletricidade e não é taxada.

Se a proposta se tornar numa lei, o governo de Joe Biden irá impor o imposto especial de consumo em fases. Inicialmente seria um imposto de 10% sobre o uso de eletricidade dos mineradores no primeiro ano, 20% no segundo e 30% a partir do terceiro ano.