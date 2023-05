Hercule Poirot regressa com The London Case

A editora gaulesa Microids anunciou o regresso de Hercule Poirot, o famoso detetive criado por Agatha Christie, com The London Case. Mais um mistério para ser desvendado em plena cidade de Londres. Vamos ver mais...

A editora francesa Microids anunciou que Hercule Poirot, o famoso detetive belga imortalizado por Agatha Christie, estará a preparar-se para regressar às lides dos videojogos, com mais uma aventura repleta de emoção, suspense e crime.

Hercule Poirot: The London Case, é a sequela de Hercule Poirot: The First Cases e encontra-se a cargo também dos Griffin Studio.

Neste novo episódio onde os jogadores vestem a pele de Hercule Poirot, vão poder participar numa excitante e empolgante história original mas que, segundo a Microids, se vai manter absolutamente fiel ao espirito e estilo de Agatha Christie.

Neste novo jogo, Arthur Hastings, o eterno companheiro de Poirot terá um papel central no desenrolar da trama.

Juntos, Poirot e Hastings, irão ser contratados para assegurar o transporte seguro e sem interferências uma peça de arte de grande valor que irá ser apresentada numa exposição em Londres. No entanto, na noite de abertura da exposição, algo corre mal… e os dois serão incumbidos de descobrir o que se passou, enquanto exploram as ruas de Londres.

A mecânica do jogo, não será surpresa para quem já tenha jogado outros títulos de Poirot e passa por resolver mistérios, interrogar e confrontar suspeitos, mas com recurso a um novo sistema de investigação criado para permitir identificar inconsistência no momento.

Tudo isto com sequências amimadas que tentam reproduzir um ambiente mais cinematográfico e imergindo os jogadores no jogo, como se tratasse de um filme.

Entretanto, em Hercule Poirot: The London Case a Microids já revelou que vão estar de regresso os Mindmaps que são processos de "simular" o funcionamento das células cinzentas de Poirot enquanto tenta conjugar as pistas e depoimentos para atingir conclusões.

Por outro lado, ao longo da aventura Poirot vai determinar variados suspeitos pelo que também irá surgir um sistema de Profile de personagens onde toda a informação obtida sobre cada suspeito fica armazenada.

Hercule Poirot: The London Case deverá ser lançado ainda este ano, no Verão, para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 e Xbox One.