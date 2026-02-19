Anunciado o regresso de Brigandine, com Brigandine: Abyss

Eis uma novidade da NIS America que fará os fãs da série Brigandine sorrir certamente. Foi anunciado o jogo Brigandine: Abyss. Venham saber mais.

Na semana passada, a NIS America, em coordenação com a Happinet, anunciaram Brigandine: Abyss, o novo jogo deste RPG de estratégia. Com lançamento previsto ainda para este ano, o jogo encontra-se em desenvolvimento para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

Brigandine: Abyss, segundo os responsáveis da NIS, é um episódio totalmente original nesta série de longa data, que apresenta um mundo inédito no qual até quem não conhece a franquia pode mergulhar sem dificuldade.

Há centenas de anos, o Império Abyssloa foi travado graças ao poder da arcana Brigandine. Agora, um novo Império Abyssloa ergue‑se das cinzas, pronto para conquistar o mundo. Enfrenta a escuridão ao gerir recursos, reunir os teus monstros e enfrentar o império numa de seis campanhas narrativas distintas.

Para uma experiência mais clássica de Brigandine, foi revelado que o jogador pode recorrer ao Modo Missão, que o coloca na pele de uma das 24 facções diferentes existentes no jogo, cada uma com as suas próprias condições de vitória! Quer o objetivo seja o de testar ao máximo a nossa capacidade estratégica ou de jogar com mais calma e ponderação, Brigandine: Abyss encontra-se a ser desenvolvido de forma a ser uma experiência desafiadora e altamente empolgante.

Independentemente da opção de cada jogador, quer seja pela história principal ou pelo Modo Missão, a ação decorre ao longo de duas fases: organização das tropas e recursos na Fase de Organização, e depois entrar em campo na Fase de Ataque.

Brigandine: Abyss mantém o sistema estratégico característico da série, baseado em grelhas hexagonais, e oferece inúmeras possibilidades de planeamento. Haverá a possibilidade de ponderar as nossas habilidades, atributos elementais e o desenvolvimento dos exércitos para se alcançar o derradeiro objetivo: a vitória!

Funcionalidades: