Há cada vez mais relatos de processadores AMD Ryzen 7000 queimados

Recentemente surgiu um caso de um processador da AMD que se queimou sem uma razão aparente. No entanto, agora há mais alguns relatos de CPUs da marca queimados repentinamente e parece que o problema afeta todos os modelos Ryzen 7000 no geral.

Vários processadores AMD Ryzen 7000 estão a queimar

O primeiro caso que surgiu foi o de um utilizador do Reddit que, ao analisar o seu CPU Ryzen 7800X3D da AMD, integrado numa motherboard ASUS, reparou nalguns danos sofridos devido à temperatura, o que fez com que a solda derretesse e o processador ficasse inutilizável. Mas há agora mais casos de outros utilizadores com relatos semelhantes com processadores da mesma linha da empresa de Lisa Su.

Um dos casos mais recentes aconteceu a um outro utilizador da plataforma com o nickname Skyline385 que mostrou neste fim-de-semana o seu CPU Ryzen 7700X queimado da mesma forma como o 7800X3D. E desta vez o chip estava integrado numa motherboard ASRock.

O problema poderá residir na BIOS, nomeadamente no estado S3. Há alguns relatos de que a ASUS já alterou a BIOS antiga de muitas motherboards e recentemente a MSI também lançou uma nova BIOS. Aparentemente foi detetado um problema com "Wake Up" do modo de suspensão e do estado S3 e há relatos de que tal poderia levar a problemas de controlo de temperatura e ao sobreaquecimento dos processadores.

No fundo, o CPU era levado a temperaturas extremas muito rapidamente e depois arrefecia também rápido, ou seja, um ciclo témico curto, mas suficiente para ir queimando os chips.

Contudo, ainda não é totalmente certo que este seja o real problema. Mas o certo é que as fabricantes começaram a tomar uma atitude assim que os problemas surgiram.