Bitcoin pode valer 100.000 dólares até ao final de 2024, segundo banco britânico

Se há vários meses as criptomoedas eram um dos temas mais fortes nas notícias tecnológicas, muito devido à sua alta valorização e mineração, atualmente esse é um tema que arefeceu ao nível do interesse. No entanto ainda há quem acredite que esta má fase se vai reverter e o banco britânico Standard Chartered diz mesmo que os Bitcoins podem atingir os 100.000 dólares até ao final de 2024.

Bitcoin pode valer 100.000 até ao final de 2024

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, a popular criptomoeda Bitcoin pode chegar aos 100.000 dólares até ao final do ano de 2024. A estimativa foi lançada pelo banco britânico Standard Chartered nesta segunda-feira (24). Segundo a instituição bancária sediada em Londres, a fase do chamado "inverno cripto" chegou ao fim, indicando assim que as moedas digitais estão a sair da fase negra.

Existem alguns fatores que podem contribuir para este crescimento. Geoff Kendrick, diretor de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered, disse que por um lado temos a instabilidade e turbulência no setor bancário tradicional e uma estabilização dos ativos de risco à medida que a Reserva Federal dos Estados Unidos encerra o seu ciclo de aumento de taxas e melhora o lucro da mineração de criptomoedas. O executivo adianta que:

Embora as fontes de incerteza permaneçam, acreditamos que o caminho para o nível de US$ 100.000 está a tornar-se mais claro.

Em novembro de 2021, os Bitcoins chegaram a valer quase 65.000 dólares, mas atualmente vida das criptomoedas não tem tido os melhores dias, tendo o valor caído a pique no geral. Contudo, nas primeiras semanas deste mês de abril divulgámos que o valor Bitcoin já se encontrava acima dos 30.000 dólares, montante que não era alcançado desde junho de 2022.

Por sua vez, no momento em que escrevo este artigo, através da plataforma CoinMarketCap verifica-se que a mais popular criptomoeda vale atualmente 27.284,74 dólares.

São comuns as previsões acerca da valorização desta e de outras moedas digitais. E embora este seja um mercado volátil, há sempre algum padrão que permite estimar como vão correr as coisas no futuro. A Reuters recorda que, em novembro de 2020, um analista do Citi disse que o Bitcoin poderia chegar aos 318.000 dólares até ao final de 2022. Mas a criptomoeda fechou o ano em queda de cerca de 65% com um valor de 'apenas' 16.500 dólares.