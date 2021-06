Há uma mudança a acontecer no mercado automóvel e nos seus carros, que começou há já alguns anos e que tem dado frutos importantes. Falamos da adoção que as marcas estão a fazer para os seus modelos elétricos, com algumas a liderar este processo.

A Audi é uma das marcas que optaram por começar a criar as suas propostas próprias, construídas de base. Agora, e ainda de forma não oficial, a marca alemã veio tomar uma posição firme. A partir de 2026 apenas vai produzir carros elétricos.

2026 é o ano da mudança da Audi

Dispostas a seguir marcas como a Tesla, muitos fabricantes reconhecido tomaram já a decisão de abandonar os modelos tradicionais e focar-se apenas nos modelos elétricos. As datas de compromisso das marcas surgem a um ritmo elevado, marcando posições firmes e definitivas.

Sendo este o caminho certo e lógico, a Audi resolveu tomar a mesma posição e definir o ano de 2026 como o limite para produzir carros com motores a combustão. Nesse ano irá focar-se totalmente no carros elétricos, onde ter já algumas propostas relevantes.

Data terá de ser ainda anunciada

Esta não é ainda uma informação oficial, mas está dada como certa e para ser anunciada em breve pela Audi. Foi o próprio CEO da empresa, Markus Duesmann, que terá referido esse momento específico a outros gestores de topo da empresa e a representantes laborais.

A informação surgiu no site alemão Sueddeutsche Zeitung, tendo sido depois avançada pela Reuters. Por agora os representantes da Audi ainda não se manifestaram sobre esta informação agora avançada.

Carros elétricos são a preocupação da marca

Este será um momento importante para a Audi, depois de ter anunciado em março que deixava de desenvolver todos os seus motores de combustão. Este reforço vai colocar de lado todos os modelos híbridos e a gasolina ou gasóleo, focando-se apenas nos carros elétricos e na sua tecnologia.

Com modelos como o Audi e-Tron ou o Q4 e-Tron, a Audi tem crescido nesta área. A sua integração no grupo Volkswagen, também com presença forte nesta área, é certamente útil para ter acesso a toda uma estrutura e tecnologia importante.