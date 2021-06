Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como ter o YouTube a tocar no Android com o ecrã desligado?

Boa Tarde Gostaria de saber se é possível poder ser apresentado no ecrã do telemóvel ( tenho um android 8) só player do YouTube. Existem nesta app, vídeos de música( álbuns, remixes etc) que gosto de ouvir enquanto trabalho mas tenho de ter app aberta e o vídeo não tem interesse porque na maioria das vezes é uma imagem fixa. Os meus cumprimentos Elsa Machado

Resposta:

Olá Elsa,

Sim, existe essa possibilidade e de certeza que já se deparou com ela várias vezes: YouTube Premium.

Trata-se de um recurso, de facto, interessante, e é precisamente por essa razão que não é disponibilizado na versão gratuita do YouTube, mas apenas na versão paga. Mas há mais vantagens. Além de poder reproduzir os conteúdos com o ecrã desligado, poderá naturalmente ocultar todos os anúncios, transferir vídeos para ver offline, aceder ao YouTube Music Premium (aqui talvez seja muito do seu interesse) e aceder aos conteúdos YouTube Originals. O preço são 8,49€/mês e pode utilizar gratuitamente durante o primeiro mês.

Depois há uma opção não oficial e que vai contra aos termos de utilização do YouTube (e percebe-se porquê). Chama-se YouTube Vanced e pode ser instalado fora da Play Store:

Com o YouTube Vanced, poderá fazer praticamente o que faz o YouTube Premium, e ainda aceder a outras opções avançadas e que permitem personalizar a app completamente a seu gosto.

Embora lhe esteja a dar a conhecer esta app, terá de a utilizar por sua conta e risco. Tudo indica ser segura, mas há relatos de que a Google baniu contas devido à utilização desta app.

Por fim, no Pplware já apresentámos duas soluções simples e que poderá usar a qualquer momento. Uma recorre à conhecida app VLC e a outra o Chrome.

Se usar uma das duas soluções apresentadas acima, vai certamente conseguir ter o YouTube a tocar sem ter de manter a app aberta

[Respondido por HUgo Cura]

Porque me desaparecem agora emails do Outlook?

Bom dia Desde à cerca de um mês para cá que me desaparecem e-mails no Outlook 2016 (office 2016) Descarregam tudo bem, e depois, aconteceu já 4 vezes, quando entro novamente não de seguida, há e-mails que não estão lá, ou seja por exemplo este ultimo todos os que tinha até dia 11/06 desapareceram. Sou leigo nisto de office mas há algo estranho. E eu tenho por costume entrar diretamente no servidor sapo e apagar os e-mails. Será que há algo que possa fazer para os recuperar? Kind Regards Zé Almeida

Resposta:

José,

Começando pelo fim, se esses emails chegaram a estar no Outlook, muito provavelmente estarão na pasta “Email de Lixo” da respetiva conta.

Se por alguma razão foram eliminados definitivamente, e dependendo se está a utilizar o protocolo POP3 ou IMAP, há ainda a possibilidade de estarem na pasta Lixo do email Sapo, pelo que deve aceder ao cliente de email online e verificar.

Depois, no que respeita à razão dos emails desaparecerem, podem ser várias. Primeiro, há ainda a possibilidade de, inadvertidamente, ter criado um filtro que estava a colocar os emails noutra pasta ou a eliminá-los. Pode também estar a acontecer que, caso esteja a utilizar POP3, e dependendo de alguma regra que tenha criado no que respeita ao tratamento dos emails já lidos/recebidos, estejam automaticamente a ser eliminados sem deixar cópia.

O que recomendo que faça, para tentar reverter qualquer configuração que tenha, é “cortar o mal pela raiz”, ou seja, reinstalar o Office. Poderá também considerar utilizar outro cliente de email, até porque o cliente online do Sapo é bom, e pode até utilizar um email de outro domínio, como Gmail ou Outlook, para gerir o seu email do Sapo.

[Respondido por Hugo Cura]

Vamos ter um iPhone 13 mini? E o TouchID regressa quando?

boa tarde. gostaria de saber se ja se sabe se os iphones 13 vao ter modelo mini do mesmo tamanho do 12 mini e se vai ter ou nao impressao digital e onde? obrigada. cumprimentos Isabel Alves

Resposta:

Isabel,

É ainda muito cedo para saber o que a Apple está a preparar para os próximos modelos do iPhone.

No entanto, os rumores têm surgido rumores em várias áreas, sem que, no entanto, tenha surgido informação sobre os possíveis modelos que vão ser lançados.

Se há algumas certezas quase garantidas, como o modelo base, o Pro e o Pro Max, o modelo mini está longe de ser uma garantia.

Este modelo não terá acompanhado os padrões de vendas da Apple, o que o coloca num patamar que abre caminho a ficar de fora do alinhamento da Apple.

Quanto ao TouchID, a Apple parece considerar esta tecnologia apenas como complementar ao que o FaceID já oferece. Assim, e mais uma vez apenas baseado em rumores, a Apple deverá manter o reconhecimento facial como padrão para desbloqueio e segurança no iPhone.

[Respondido por Pedro Simões]

Que box me aconselham comprar para substituir a TX5?

Caros Senhores Ao pesquisar na Vossa página, nela aconselham a compra do mini pc Android Tanix5 Pro. No entanto não sei como efetuar a compra, pelo que solicito o favor de me “encaminharem” nesse sentido, uma vez que as caraterísticas adaptam-se bem ao que pretendo e o preço que indicam também. Grato pela atenção, aguardo resposta Alcino Almeida

Resposta:

Alcino,

No mesmo artigo onde encontrou a nossa recomendação dessa box, tem presente o botão para acesso à compra dessa mesma box.

No entanto, e do que vemos, essa box poderá estar já descontinuada, o que complica a sua compra.

A solução é procurar noutras lojas que ainda tenha em sotck ou optar pela compra do modelo seguinte, que deverá manter a mesma linha.

Se optar pela segunda solução, recomendamos que procure nas lojas online pela Tanix TX6 Allwinner H6 ou pela Tanix TX6s Allwinner H616.

Depois de escolher e encontrar a box pretendida, só precisa de se registar no site e seguir o processo de compra, que é simples.

Por fim, termine a compra e aguarde que a Tanix TX6 seja entregue na morada indicada.

[Respondido por Pedro Simões]

Preciso de um tablet para estudar, o que recomendam?

Boa tarde, quero comprar um tablet barato para estudar, têm alguma recomendação? Diogo Pereira

Resposta:

Diogo,

O mercado dos tablets está um pouco “baixo de forma” e não existem muitas novidades neste campo.

No entanto, há alguns fabricantes que continuam com alguns lançamentos interessantes a excelente preço, como é o caso da Blackview e Chuwi.

Na Blackview, poderá dar uma olhadela no Blackview Tab 10, que já apresentámos no Pplware:

É um tablet muito em conta, com ecrã de 10,1” e 64 GB de armazenamento + 4 GB de RAM. Atualmente está disponível por cerca de 120€, mas recomendo que espere pela chegada de stock a um armazém europeu.

Depois há o Chuwi HiPad Plus, um tablet já mais competente, que também já apresentámos:

Tem um custo um pouco mais elevado, mas tem diversas características que podem ser do seu interesse, como é o caso da qualidade e resolução do ecrã, os 128 GB de armazenamento interno e o 4 altifalantes. Custa cerca de 235€ e está disponível a partir de Espanha.

Por fim, pode ainda dar uma olhadela em modelos mais antigos da Samsung, também mais em conta, como é o caso do Samsung Galaxy Tab A 10.1” (2019) ou o Galaxy Tab A7 10.4”, ambos com preços a rondar os 200€. A qualidade de construção será superior e a estabilidade do software também se espera mais “polida”, pelo que também devem ser modelos a considerar, mesmo que mais antigos e com menos recursos de memória.

[Respondido por Hugo Cura]

Posso atualizar o meu Windows 10 Home para versão Pro?

Recorro a vós, que sois uma das fontes do conhecimento que diariamente sigo. O meu portátil tem o Windows 10 HOME. Gostaria de evoluir para o PRO. Se eu adquirir uma licença para PRO e a instalar, ele ficará a correr Windows 10 PRO. Mas se um dia, tiver de reinstalar o sistema operativo a licença PRO é automaticamente reconhecida ou instalará o HOME e eu terei de voltar a reintroduzir a chave da licença PRO? Obrigado. José Manuel

Resposta:

José,

Ao comprar a licença do Windows 10 Pro, esta vai ficar associada ao PC e poderá ser usada mais tarde, como esperado.

Só precisa de ter cuidado quando escolher a imagem (ISO) que vai usar para fazer a reinstalação do sistema mais tarde.

Esta terá de ser a ajustada, que neste caso terá de ser o Windows 10 Pro. Se preferir pode apenas fazer “reset” ao Windows 10 e ter o sistema operativo reposto sem qualquer esforço, quer seja local quer seja via Internet.

[Respondido por Pedro Simões]

