A Google tem procurado inovar com o Chrome, dando-lhe novidades e novas funcionalidades importantes. Esta é a sua montra para a Internet e uma forma única de os utilizadores a explorarem, com tudo o que precisam.

Com novidades constantes, o Chrome acaba por receber funcionalidades que nem sempre são bem entendidas. Uma dessas chegou agora, trazendo de volta para este browser algo que se julgava perdido. Há um novo leitor de RSS, que pode ser já testado por qualquer utilizador.

PUB

Até há pouco tempo, o RSS era a forma mais usada para aceder ao catálogo de artigos de um site. Este feed estava disponível para consulta e a lista ia sendo mostrada aos utilizadores, que escolhiam o que ler manualmente.

Ativar o leitor RSS no Chrome

A Google quer trazer de volta este conceito, mas desta vez gerindo o que apresenta aos utilizadores. Para isso trouxe já para testes na versão beta do Chrome do Android esta funcionalidade, que deve por agora ser ativada manualmente.

Este passo é feito abrindo o endereço chrome://flags no Chrome beta do Android. Depois disso devem pesquisar por Web feed, encontrando a entrada presente. Esta deverá estar desativada, devendo mudar o valor para Enabled. Termine com o reiniciar do browser.

Testar a novidade do browser do Android

Com esta opção ativa, deve navegar para os sites pretendidos. Ao abrir o menu do Chrome, vai agora encontrar uma nova opção no final. Aqui encontra agora um botão com + Seguir, que devem carregar para subscrever os conteúdos.

Estes vão ser exigidos na página de abertura do Chrome, na área dedicada a explorar novos conteúdos. Esta área chama-se A seguir e ao fim de pouco tempo irá iniciar a apresentação de conteúdos para o utilizador do Chrome no Android.

É ainda uma novidade que está a ser desenvolvida, mas que está madura. Em breve será uma realidade e todos a vão poder usar. Ao seguir estes passos, fica com ela já pronta, ao mesmo tempo que a avalia e a redescobre, acedendo aos RSS no Chrome no Android.