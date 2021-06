Qual o mais rápido? Windows 11 ou Windows 10! Veja o vídeo

Nos últimos tempos muito se tem falado no Windows 11. Este novo sistema deverá chegar no próximo dia 24 de junho, e são várias as alterações e mudanças face ao atual Windows 10.

E em termos de desempenho? Será que o Windows 11 é mais rápido que o Windows 10?

Algumas builds do novo Windows já andam por aí, e já há muita informação sobre a nova versão do Windows. Um dos vídeos recente mostra o desempenho do novo Windows face ao Windows 10. De acordo com os resultados, o Windows 11 chega a ser 15% mais rápido que o Windows 10. De relembrar que testes anteriores mostraram exatamente o contrário – ver aqui.

Para os testes foi usada uma máquina com Intel Core i7-10875H e uma NVIDIA GeForce RTX 2070 Super.

Benchmarks do Windows 11 “destornam” o Windows 10

Em primeiro lugar, o tempo de inicialização dos Windows 11 é menor. O novo Windows demora “apenas” 13 segundos, em vez dos 16 segundos registados no Windows 10. Esse é um bom indicador inicial para a desempenho do novo operativo sistema da Microsoft.

Com a utilização da ferramenta 3DMark (software de benchmark) a pontuação com o Windows 10 foi de 6872. Com o Windows subiu para 7613, uma melhoria de quase 10%.

O CrystalDiskMark é uma pequena ferramenta que analisa constantemente o disco rígido, oferecendo dados precisos sobre o desempenho, temperatura, valores técnicos e identificativos.

Como se pode ver pelos resultados, o Windows 11 volta a ganhar ao Windows 10.

Com a ferramenta Geekbench 5, o desempenho de um único núcleo no Windows 10 obteve a pontuação de 1 138. No Windows 11 subiu para os 1251. A pontuação aquando da utilização de vários núcleos aumentou de 6.284 para 7.444, portanto, há também melhorias impressionantes a este nível.

A Microsoft trabalhou também a gestão de energia no Windows 11. O responsável pelo teste desinstalou o software ASUS que controla a gestão de energia e tudo passou a estar controlado pelo sistema operativo. Foi notável como as ventoinhas funcionaram de forma diferente durante a execução dos testes e, como todos sabemos, quanto menor a temperatura do CPU e da GPU, melhor é o desempenho.

