Muitos antes do esperado, surgiu na Internet o Windows 11, com todas as novidades que se esperam venham a ser conhecidas em breve. Esta é uma primeira versão que se julga ser uma build com pouco tempo, mas ainda longe da versão final.

Assim, todo o interesse foi focado nas mudanças virtuais e no que o Windows 11 traz para os utilizadores. No entanto, há quem tenha apostado na medição das prestações e na comparação com o Windows 10. As diferenças existem e são até significativas.

Apesar de ser um sistema, aparentemente novo, as semelhanças com o Windows 10 estão presentes. A base destes sistemas parece ser a mesma e o que é oferecido é também similar em muitos aspetos. No entanto, e no que é essencial, as mudanças estão presentes.

Para ir mais longe, houve quem decidisse medir o desempenho do novo sistema e comparar os resultados com a versão anterior. Com uma base de hardware idêntica, foram usados softwares de medição bem conhecidos para esta avaliação.

A primeira avaliação foi baseada no Geekbench, onde os resultados são muito similares, enquadrados na margem de erro. A primeira diferença surge no PCMark 10, onde os resultados começam a pender para o Windows 10, ao contrário do esperado.

Na continuação dos testes foi usado o Speedometer 2.0, que avalia os browsers. Aqui a diferença a pender para o Windows 10 volta a mostrar-se. Neste caso é dado como possível justificação a diferença nas versões dos browsers presentes.

Por fim foram usadas as apps Cinebench R23 e 3DMark Night Raid. No primeiro caso é similar o resultado ao usar um único núcleo, mas tudo muda no processamento vários streams, com perda de 10%. Na segunda app, houve uma diferença de 4%, que novamente pende para o Windows 10.

É claro que esta versão pode estar ainda longe de estar otimizada. A Microsoft está certamente a criar o melhor Windows 11 possível, que dará a conhecer no dia 24 num evento. Nesse dia tudo será revelado, com todas as mudanças e melhorias.