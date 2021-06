Chamadas de emergência do Apple Watch causam problemas à polícia dos EUA

A Apple Watch foi uma aposta ganha da marca de Cupertino. O relógio inteligente está capacitado com diversas funcionalidades úteis aos utilizadores e, em muitos casos, já ajudou mesmo a salvar vidas.

No entanto, notícias recentes dão conta que as chamadas de emergência do Apple Watch estão a trazer alguns problemas à polícia dos Estados Unidos.

Apple Watch: chamadas de emergência causam problemas à polícia

O departamento da polícia do Kansas, nos Estados Unidos revelou que tem tido alguns problemas devido às várias chamadas de emergência acidentais, supostamente originadas pelo relógio Apple Watch.

A funcionalidade de Chamada de Emergência do gadget da maçã tem como objetivo contactar as autoridades competentes em caso de algum problema para a saúde e vida do utilizador.

O Fox Kansas City apurou junto do departamento de polícia de Overland Park, este centro recebe cerca de 250 chamadas por hora. Este é um número elevado. Portanto, a grande quantidade de chamadas acidentais vindas do gadget da maçã acaba por atrapalhar o trabalho dos profissionais. E ainda ocupa uma parte significativa dos recursos disponíveis para atender chamadas de emergência reais.

Segundo Jum Sutterby, comandante da polícia, estas chamadas são causadas por pequenos movimentos e situações dos proprietários do relógio:

O que acontece é que as pessoas movem-se durante o sono, ou mesmo a praticar algum exercício, e colocam o Apple Watch em modo de emergência. Sem saberem, o relógio liga para o 911.

Mas o problema pode estar no recurso de emergência SOS que faz automaticamente uma chamada quando o botão lateral é pressionado por um período de tempo. Para contornar esta situação, os utilizadores podem colocar uma capa no gadget ou desativar este recurso. Contudo, esta funcionalidade pode salvar vidas e é recomendado que a tenham ativa.

Dessa forma, a polícia local de Kansas City diz que, apesar de tudo, os utilizadores do Apple Watch devem manter o recurso ativo. Mas caso liguem acidentalmente para as autoridades, devem também informar que a chamada foi realizada sem querer.