Dica: Personalize o Assistente da Google no Android com uma nova voz

O Assistente da Google já ganhou o seu espaço no Android e nos utilizadores deste sistema. Com a voz e de forma simples, podemos controlar o smartphone e todas as suas funções, desde opções até às próprias apps.

Claro que é também ele personalizável, com opções simples e acessíveis a todos os utilizadores. Hoje explicamos como podem mudar a voz do Assistente da Google e assim terem-no completamente diferente do normal e do que é padrão.

Quem já se habituou a usar o Assistente da Google sabe bem da sua utilidade. Com um simples Ok Google podemos abrir as portas de tudo o que este dá acesso, quer seja num smartphone, quer seja num dispositivo compatível.

As suas capacidades de configuração são grandes e dão ao utilizador um controlo muito grande. Uma das suas assinaturas é mesmo a voz com que interage e comunica diretamente com o utilizador. Assim podem alterar esta voz de forma simples.

Para fazer esta mudança deve primeiro chamar o Assistente da Google no Android. Aqui, deve depois carregar no ícone do lado esquerdo, para abrir toda a sua interface. Nesta nova área deve carregar na imagem do utilizador para abrir a área de definições.

Dentro desta devem descer até ao final, procurando a opção Voz do Assistente. Ao abrir esta vai ter acesso a qualquer voz disponível para o seu idioma. No caso do português terá acessível 2 vozes, uma feminina e outra masculina.

A mudança destas é feita escolhendo apenas a cor diferente. Cada uma delas irá depois ler um texto, para que o utilizador possa escolher a sua preferida. No final, para assumir a voz pretendida, só tem de a ter escolhida e recuar na opção onde está.

É desta forma simples que pode ter o Assistente da Google com uma voz feminina ou masculina. Esta será usada em todas as interações com o utilizador, ficando assim mais ajustada ao que o utilizador do Android pretende. De notar que esta mudança pode não se limitar ao smartphone.