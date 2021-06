Suposto protótipo do Apple Watch Series 7 traz finalmente um dos sensores mais solicitados

São rumores, leaks, e outras adivinhações que trazem ao mercado novas informações sobre o que a Apple estará a preparar nos próximos produtos da sua oferta. Neste caso, apareceu um suposto protótipo do Apple Watch Series 7 que traz uma novidade há muito solicitada pelos utilizadores. Nas imagens apresentadas, o dispositivo apresenta um sensor de medição da temperatura da pele.

Este novo Apple Watch trazia como promessa várias novidades, mas também é verdade que algumas poderão ficar para o próximo ano. As imagens mostram pelo menos que pode haver um incremento no capítulo da informação de saúde e bem-estar.

Apple Watch Series 7 com medição de temperatura corporal

Há imagens novas, supostamente reais que foram publicadas no Twitter, que mostram um protótipo do Apple Watch onde pode ser visto um novo sensor de saúde. A próxima geração do Apple Watch contará com sensores de temperatura corporal.

Estes sensores especiais parecem ter sido colocados na parte superior acima do grupo de sensores LED e ajudarão a monitorizar a temperatura corporal de acordo com as imagens “que escaparam”.

Pelo que se percebe, não há alteração na configuração dos sensores infravermelhos e dos fotodíodos na base. O protótipo mostra quatro sensores infravermelhos e os habituais clusters de LEDs verdes, vermelhos e infravermelhos.

Embora houvesse rumores no início deste ano de que o Apple Watch e o próximo relógio Samsung Galaxy 4 poderiam apresentar espectrometria avançada para auxiliar na monitorização da glicose no sangue, relatórios recentes estabeleceram que estamos a anos de qualquer avanço neste capítulo das medições de glicose significativo no smartwatch.

Smartwatch da Apple poderá trazer também medição de stress

A adição de sensores de temperatura corporal não é um grande problema. Existem muitos smartwatches por aí com sensores de temperatura corporal, incluindo o mais recente Fitbit Sense. O sensor de temperatura no caso do Fitbit foi usado com as suas funções de monitorização da tensão arterial.

Isso pode significar que o próximo relógio da Apple pode apresentar alguns novos recursos de monitorização dos níveis de stress e ansiedade.

As outras alterações percebidas pela hipotética fuga de informação são em torno do mecanismo de fixação da pulseira do Apple Watch. Parece ter mudado no novo relógio.

É difícil dizer se estas novas imagens de protótipo vazadas são “reais”. No entanto, a adição de um sensor de temperatura corporal não requer nenhuma aprovação regulamentar, portanto, é muito possível que este recurso tenha sido incorporado no próximo Apple Watch Series 7.

De qualquer forma, são mais três meses até que possamos descobrir todos os detalhes em torno do próximo Apple Watch.

