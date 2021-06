Os melhores recursos do watchOS 8 que foram apresentados para o Apple Watch

O Apple Watch continua a ser o mais representativo dispositivo da classe dos smartwatches. Apesar de já haver outras marcas com grande qualidade na sua oferta, o relógio da Apple ainda está uns passos largos do que a concorrência oferece. Apesar disso, a Apple sabe que não pode deixar de inovar, sob pena de ser ultrapassada. Assim, na apresentação do watchOS 8, voltou a elevar a fasquia, apesar de ter ficado um pouco aquém num ou noutro aspeto dedicado à saúde e bem-estar.

Depois de instalada e estudada esta versão beta do watchOS 8, estes são os melhores recursos que foram apresentados.

Como é tradição, a WWDC é um certame dedicado aos programadores, ao software e às ferramentas que recheiam a oferta da Apple para este segmento. Nesta altura, a empresa dedica a sua atenção à apresentação dos sistemas operativos que equipam os seus dispositivos. Um dos apresentados foi o watchOS 8 que equipará os modelos desde o Apple Watch Series 3 até o Apple Watch Series 6 mais recente.

A versão final deste sistema operativo está apontada para setembro, mas no próximo mês, todas as pessoas poderão testar a versão beta pública.

Melhores recursos do watchOS 8

Estes são alguns dos melhores recursos do watchOS 8 que tornam a experiência do utilizador do Apple Watch ainda melhor. Vamos ver então o que a Apple revelou no evento.

1. App Atenção Plena

A Apple introduziu a app Respirar no watchOS 3. Esta aplicação permite ao utilizador meditar e aliviar o stress sem a necessidade de ir a centros de meditação. Com watchOS 8, a Apple está a intensificar esta área com a introdução da nova aplicação Atenção Plena que irá substituir a aplicação Respirar existente.

Segundo o que a Apple referiu no evento de apresentação, a app Atenção Plena tem novas características que ajudam a pessoa a concentrar-se melhor. A nova adição chamada Refletir encoraja a tirar um minuto da sua atarefada agenda e incita os utilizadores a criar um estado de espírito positivo.

A Apple diz que durante a sessão Refletir, um utilizador pode recordar as coisas pelas quais está grato ou pensar em algo que lhe acalma a mente. Também tem novas animações que estimulam o utilizador a abrir a aplicação Atenção Plena pelo menos uma vez por dia.

2. Monitorização da frequência respiratória enquanto dorme

Com watchOS 7, a Apple introduziu o Registar o sono. Permite-lhe ver quanto tempo passou a dormir, no entanto, não lhe permite ver a qualidade do sono ou se existem quaisquer perturbações enquanto dorme. Num outro esforço para melhorar a qualidade do sono do utilizador, a Apple introduziu a função de monitorização do ritmo respiratório com watchOS 8.

Então, o utilizador ficará a saber quantas respirações está a fazer durante o sono, o seu alcance, e até mesmo a média diária. A aplicação Saúde no iPhone tem agora um rótulo que mostra a ‘Tendência’, que basicamente diz se está ou não a ter um número ‘Consistente’ de respirações durante o sono. Pode também mostrar ‘Inconsistente’ se estiver a ter muitos distúrbios nesse momento de repouso.

3. Controlo de dispositivos HomeKit com a nova aplicação Casa para Apple Watch

Uma das principais atualizações que a Apple incluiu no watchOS 8 é a nova aplicação Casa para o Apple Watch. O Apple Watch irá então agora sugerir ações com base nos dispositivos que o rodeiam. Por exemplo, se estiver perto da sua campainha e se usar o relógio, a aplicação Casa mostrará uma transmissão ao vivo da sua câmara da campainha, bem como permitir-lhe-á falar com a pessoa que está do lado de fora.

Da mesma forma, watchOS 8 pode também sugerir-lhe que realize ações dependendo da hora do dia. Por exemplo, apagar as luzes quando está na hora de dormir, entre outras. A nova aplicação Casa do watchOS 8 também inclui um botão direto para a função de intercomunicador do HomePod.

4. Nova funcionalidade da app Carteira

Esta app já era uma das preferidas de quem não queria andar com cartões, bilhetes de avião, entre outros elementos. Contudo, com a nova atualização, a Apple acrescentou mais formas de transformar o seu relógio numa carteira digital tudo-em-um.

O Apple Watch já suportava Apple Pay, agora, com watchOS 8, a empresa adicionou uma nova funcionalidade que permite adicionar chaves à Carteira. Sim, a chave de sua casa, por exemplo. Também pode adicionar a chave do escritório, da loja, de qualquer lugar onde haja a tecnologia compatível com esta nova aplicação.

Mas há mais. Era inevitável que a app Carteira permitisse ao utilizador adicionar o seu Cartão de Cidadão ou a Cartão de Condução. Claro, este passo, de país para país, deverá levar o seu tempo a ser implementado. Mas mais mês, menos mês, acabará por concentrar também estes documentos.

5. Definir Múltiplos Temporizadores

Pode finalmente definir vários temporizadores no Apple Watch com o watchOS 8. Basta iniciar um temporizador e depois pedir novamente à Siri para iniciar um novo. Todos os temporizadores aparecerão no ecrã bloqueado do watchOS 8, bem como na aplicação Watch.

Pode até rotular temporizadores como “Temporizador da Lavandaria” ou “Temporizador da Cozinha” para os diferenciar.

6. Características para a app Mensagens e Novos Contactos

Sim, é verdade que escrever mensagens no Apple Watch não é uma experiência fácil. Mais ainda porque não temos a Siri em português de Portugal. Contudo, a app Mensagens vai receber uma enorme atualização este ano. Embora a Apple não esteja a adicionar o teclado à aplicação no watchOS, está a está a introduzir características que tornam as mensagens muito mais divertidas. Pode agora usar Scribble, emojis, e ditado para compor a mesma mensagem, bem como usar a Coroa Digital para micro-controlar o cursor de edição.

A Apple também adicionou suporte para GIF às Mensagens no watchOS. Os utilizadores do Apple Watch podem introduzir uma palavra ou frase e selecionar entre centenas de GIFs de tendências. O watchOS 8 também introduz a aplicação Contactos no Watch da Apple. Pode agora criar, editar, partilhar contactos diretamente a partir da aplicação Contactos no Relógio.

7. AssistiveTouch no Apple Watch

Esta será, eventualmente, a mais interessante das novidades para o Apple Watch. A Apple irá estrear as características de acessibilidade que anunciou antes da WWDC 2021. A lista de características inclui o AssistiveTouch que facilitará a utilização do Apple Watch por pessoas com mobilidade limitada.

O AssistiveTouch no Apple Watch utiliza o giroscópio e os sensores de acelerómetro incorporados, o que torna mais fácil às pessoas utilizarem o smartwatch sempre que tenham de tocar no visor ou nos controlos.

Com watchOS 8, o Apple Watch pode detetar diferenças no movimento muscular e atividade tendinosa que permite ao utilizador mover o cursor. Os utilizadores podem realizar gestos manuais como o clicar, o movimento pinça, entre outros, por forma a usarem as opções escolhidas no sistema operativo.

8. Novas watch faces com fotografias e nova app de Fotos

A Apple redesenhou a aplicação Fotografias no watchOS 8. É agora mais fácil visualizar e navegar nas coleções das imagens. Além disso, as Recordações e fotos Em Destaque sincronizam-se com o Apple Watch a partir da aplicação iOS.

O watchOS 8 também apresenta um novo rosto de relógio de retrato. Isto é, a Apple revelou que as fotografias como face do relógio eram muito populares e abriu mais esta opção. Há formas agora de dar mais ênfase ao retrato sem deixar de mostrar as horas e outras informações.

9. Modo Não incomodar

Podemos ter ficado com a ideia que foram apresentadas poucas novidades, mas não foi o caso. O watchOS 8 agarra no modo Não incomodar do iOS 15 e eleva-o para ajudar os utilizadores a manter o foco no que estão a fazer.

Por exemplo, quando estamos a correr, com uma boa música a ilustrar a nossa atividade física, é aborrecido estarmos sempre a receber notificações do WhatsApp, do Messenger, do Mensagens, SMS, chamadas e emails. Tudo serve para parar a música, obrigar a Siri a entrar em ação e torna-se chato.

Então, o modo Não incomodar irá automaticamente deixar ligado apenas o que interessa quando estamos a treinar. Mais foco, menos distrações e aborrecimentos. Quando se inicia um treino no Apple Watch, o Relógio pedir-lhe-á para ativar o modo Concentração para Treino.

10. Novos Tipos de Treinos e Treinadores

Como é sabido, este gadget de pulso da Apple é popular em todo o mundo. E a empresa de Cupertino adapta e acrescenta a sua oferta com modos e costumes de cada parte geográfica do planeta. Assim, o watchOS 8 apresenta novos tipos de treino chamados Tai Chi e Pilates. Estes novos treinos são “benéficos tanto para a aptidão física como para o movimento consciente”, diz a Apple. A empresa está também a acrescentar novos treinos na plataforma Apple Fitness+ com sessões de treinadores populares como Jeanette Jenkins.

O Tai Chi é uma forma de arte marcial chinesa que é referida como “meditação em movimento”, promovendo um estado de espírito mais pacífico, bem como o movimento corporal.

11. Melhorias no Sempre ativo

Com watchOS 8, a Apple também acrescentou pequenas melhorias ao mostrador Always-On (Sempre ativo) no Apple Watch. Mais aplicações suportam agora o mostrador Always-On, como Mapas, Refletir, A reproduzir, Telefone, Cronómetro, Temporizadores, Memos de Voz, e outras.

A Apple também adicionou uma API que permite aos programadores de terceiros integrar o Always-On Display nas suas aplicações.

12. Encontrar Objetos, Encontrar Dispositivos e Encontrar Pessoas diretamente no Apple Watch

Era uma lacuna a app Encontrar no Apple Watch. Contudo, a empresa de Cupertino aumentou finalmente as funcionalidades da app Encontrar dividindo-as basicamente em 3 apps: Encontrar Dispositivos, Encontrar Objetos e Encontrar Pessoas.

Assim, pode saber onde está a sua família, onde está o seu MacBook, os AirPods, a mochila que tem um AirTag e saber onde deixou as chaves de casa. Tudo com estas 3 aplicações que usam a Rede Encontrar da Apple.

13. A meteorologia dá mais informação

A aplicação Meteorologia suporta agora notificações de Meteorologia severa. São exibidos os alertas governamentais sobre certos eventos meteorológicos mais graves. A aplicação também fornece alertas de precipitação da Próxima Hora e complicações atualizadas.

WatchOS 8 em resumo…

Se o watchOS 7 já estava com muita qualidade, o novo sistema operativo para Apple Watch eleva a fasquia a outro nível. Claro, ainda não estamos a ver o cenário todo, dado que algumas novidades só serão conhecidas quando sair o Apple Watch Series 7. Aí, se os rumores estiverem certos, a área da saúde e bem-estar crescerá de forma significativa e mais opções serão reveladas.

