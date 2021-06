Apple Watch Series 7 poderá não trazer um dos recursos mais esperados

Este será o ano do novo Apple Watch Series 7. Alguns rumores já deixaram dicas do aspeto e do que trará em termos de tecnologias dedicadas à saúde e bem-estar. Segundo informações, a Apple trabalha nos novos modelos que trarão recursos de saúde atualizados, assim como um melhor ecrã, um SOC mais poderoso e outras novidades. Fica ainda por saber se esta edição contemplará o modelo dedicado aos desportos radicais, e se virá com os sensores de temperatura corporal e de açúcar no sangue.

Os modelos novos sairão este ano, mas algumas das novas funcionalidades só aparecerão uns meses mais tarde.

Apple Watch Series 7 com versão para desportos radicais

A gigante da tecnologia com sede em Cupertino, Califórnia, está planear atualizar a linha este ano com um modelo provavelmente apelidado de Apple Watch Series 7. As informações dizem-nos que terá um processador mais rápido, wireless melhorado e um ecrã atualizado.

No próximo ano, a empresa planeia atualizar o Apple Watch principal e lançar também um sucessor do Apple Watch SE de baixo custo. Além disso, consta que sairá uma nova versão preparada para atletas de desportos radicais.

As mesmas fontes referiram que a Apple pretendia colocar um sensor de temperatura corporal no modelo deste ano. Contudo, agora é mais provável que seja apenas incluído na atualização de 2022. O sensor de açúcar no sangue, que ajudaria os diabéticos a vigiar os seus níveis de glicose, provavelmente não estará pronto para lançamento comercial para os próximos lançamentos, o que é uma má notícia!

Series 7 trará novo design em 2021…

Para o modelo deste ano, a Apple testou um ecrã com as bordas mais finas e uma nova técnica de laminação que aproxima o ecrã da tampa frontal. O novo relógio provavelmente será um pouco mais grosso no geral, mas não de uma forma que seja percetível ao utilizador.

O modelo incluirá funcionalidade de banda ultralarga atualizada, a mesma tecnologia subjacente no localizador de objetos AirTags. Na sua conferência de programadores no início de junho, a Apple fez uma prévia apresentação da próxima atualização do software watchOS 8, que permitirá que o dispositivo desbloqueie portas e quartos de hotel.

O modelo de desportos radicais, descrito por alguns dentro da Apple como uma edição “explorer” ou “aventura”, estava em desenvolvimento para lançamento no início deste ano, mas agora é provável que seja lançado em 2022. Este novo modelo ajudaria a Apple competir com ofertas robustas de outros players, como a Garmin ou a Casio.

A Luxshare Precision Industry é a principal fabricante do Apple Watch, enquanto a Hon Hai Precision Industry, ou Foxconn, partilha alguns destes pedidos, além de dividir a montagem do Apple Watch SE com a Taiwan’s Compal Electronics.

Apple poderá não ter para já algumas tecnologias prontas

Medir a temperatura corporal tornou-se uma parte essencial da deteção da Covid-19, o que gerou um aumento na procura de dispositivos como o Withings Thermo. Algumas empresas oferecem pequenos termómetros digitais que se ligam à porta de carregamento de um smartphone.

Assim, a Apple ao adicionar esta funcionalidade iria satisfazer esta necessidade que outros concorrentes já o fazem, como, por exemplo, os smartwatches Fitbit da Alphabet ou o Watch 3 da Huawei.

A monitorização do açúcar no sangue está em desenvolvimento há muito tempo na Apple e seria um recurso até agora incomparável pelos concorrentes. A Apple e outras empresas atualmente contam com aplicações que permitem aos utilizadores inserir os seus níveis de glicose manualmente, enquanto empresas de dispositivos médicos oferecem monitores de açúcar no sangue que partilham dados com o Apple Watch.

Os utilizadores normalmente precisam picar o dedo para tirar sangue para um teste preciso de glicose, mas a Apple está à procura de uma solução não invasiva que possa analisar o sangue através da pele.

