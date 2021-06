Com o Windows 11 já conhecido, é hora de ser explorado e de se saberem mais pormenores sobre esta futura proposta da Microsoft. A parte da imagem e estética mostra que há uma mudança grande a vários níveis, mas não deverá ficar por aqui.

Uma dúvida grande está na forma como a Microsoft irá levar esta nova versão aos utilizadores finais. Será paga, será gratuita ou será apenas uma atualização? Tudo foi revelado e a surpresa é muito interessante para todos os utilizadores.

Quando apresentou o Windows 10, a Microsoft mudou muito com o que propõem aos utilizadores do seus sistemas operativos. A empresa parece querer seguir o mesmo caminho com esta nova versão e as mudanças estéticas são visíveis e até esperadas.

Com a sua chegada antecipada e não oficial, tudo ficou muito mais claro e já se sabe o que poderá ser esperado. É ainda cedo para ter a versão final, mas o caminho que vai ser traçado está conhecido, ainda que seja algo já conhecido antes.

A questão da forma como vai chegar aos utilizadores foi também abordada e agora existe informação que mostrou tudo. O Windows 11, do que pode ser visto, deverá seguir o modelo da versão anterior. Será gratuita e poderá ser instalada por todos.

Também esta versão vai permitir que seja feita a atualização de versões anteriores. Falamos do Windows 7, do Windows 8.1 e do próprio Windows 10. No caso do Windows 8, bastará uma atualização para a versão seguinte para depois poder instalar o Windows 11.

Algo que parece ser diferente desta vez é a forma com esta versão vai ser servida. Não deverá chegar como uma atualização, mas sim como um ISO para ser instalado com uma ferramenta como o Media Creation Tool para ter o Windows 11 no computador.

Estamos cada vez mais perto do dia 24 de junho, data em que a Microsoft mostrará tudo. O Windows 11 é já uma certeza que não deverá mudar, faltando apenas conhecer os pormenores verdadeiramente importantes.