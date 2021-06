Apesar de ser um serviço focado na troca de mensagens de texto, muitos utilizadores do WhatsApp têm optado pelas mensagens de voz. Esta forma é mais simples, mais rápida e até mais eficiente para comunicar.

O que não existe ainda, de forma direta, é uma maneira de ouvir estas mensagens antes de serem enviadas. Felizmente, há quem explore e descubra mais do que provavelmente deveria ser público. Assim, acaba por ser simples ouvir as mensagens do WhatsApp antes de envia. Veja como!

Enviar mensagens de voz no WhatsApp é simples, rápido e intuitivo. Tal como a maioria das funcionalidades presentes, foi criada para com uma mão apenas seja possível ser usado. Basta carregar num botão, ditar a mensagem e enviar.

Se na maioria das vezes corre bem, noutras surgem mensagens que não queremos enviar. Só temos essa certeza após ser enviada, o que significa que também já pode ter sido ouvida. Esta é uma situação que poderia ser evitada se as mensagens pudessem ser ouvidas antes.

Isso na verdade é possível, de forma simples. Carreguem no botão para gravar mensagem, sem tirar o dedo, o que dá a possibilidade de trancar esta opção, para mensagens mais longas. Suba então este interruptor até ao cadeado, o que o vai bloquear.

Deve então ditar a mensagem que quer enviar para o destinatário, sem qualquer problema ou limite. No final da mensagem, não deve parar a gravação, mas sim fechar o WhatsApp. Pode usar o gesto normal ou carregar no botão de controlo do Android.

Ao abrir novamente o WhatsApp, a mensagem vai estar à sua espera, pronta a ser ouvida pelo utilizador. Caso esteja de acordo com o pretendido, pode ser enviada diretamente com o botão presente. Caso não esteja, pode carregar no botão do caixote do lixo e fazer desaparecer.

Esta é uma opção que não é visível para a maioria, mas que é extremamente útil para quem envia mensagens de voz. Pode não ser usada constantemente, mas ajuda nas mais mensagens mais importantes e para alguns contactos mais relevantes.