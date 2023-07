O Clippy mostrou há alguns anos como os assistentes virtuais poderiam vir a ser. Esta ajuda do Office dava ao utilizador o acesso a ferramentas para automatizar funções e tarefas. Depois de muitos anos desaparecido, o Clippy volta agora com novos argumentos e até se liga ao ChatGPT, como esperado.

Há muitos anos que se esperava o regresso do conhecido Clippy. A Microsoft resolveu abandonar esta ajuda que vivia no Windows, procurando outras alternativas e novas propostas, que também acabaram por desaparecer e não vingar, contrariamente ao esperado.

Agora, e de forma não oficial, o Clippy está de regresso ao Windows, mas com novas valências e novas funcionalidades. Criado pela FireCube, este pode ajudar o utilizador a gerir o Windows, criar documentos e textos, sempre com a ajudar do ChatGPT, como começamos a estar já habituados.

Depois de instalado, o Clippy e todas as suas capacidades ficam acessíveis para o utilizador. O seu lugar será no desktop, no canto direito desta área, sempre pronto para ajudar o utilizador a realizar as suas tarefas de forma mais inteligente e com o ChatGPT.

Este projeto tem o código acessível e pode ser consultado diretamente no GitHub, o que poderá depois dar aceso a novos projetos e a novas capacidades. Para poderem usar esta nova ferramenta vão necessitar de uma chave da API do OpenAI algo que podem fazer rapidamente neste link.

Agora que a Microsoft tem o Copilot a iniciar os testes no Windows 11, será interessante ver como estas duas ferramentas competem entre si. Por estar também acessível para o Windows 10, esta nova proposta deverá cativar mais os utilizadores.

É agora a hora do ChatGPT e de outras IA conseguirem ganhar o seu espaço nos sistemas operativos, saltando da Internet para uma utilização mais direta e diária. O regresso do Clippy acaba por ser nostálgico e mostrar como no seu tempo era já um avanço grande.