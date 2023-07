Tal como temos visto, o WhatsApp está num ritmo elevado no que toca a preparar novidades. Depois de muitos testes, estas acabam depois por surgir para os utilizadores. Uma nova foi reportada agora, com o WhatsApp a não precisar do Google Drive ou do iCloud para migrar conversas entre dispositivos.

Ainda que tenha uma proposta de backups muito interessante, o WhatsApp depende sempre dos serviços cloud para esta tarefa. Tanto o iCloud como o Google Drive são usados para alojar as cópias de segurança, que mais tarde podem ser usadas para repor as conversas.

Se esse era um processo moroso para os utilizadores, por depender do acesso à Internet e à forma como acontece, isso mudará agora no WhatsApp. Apesar de haver backups para a Internet, as conversas passam a poder ser transferidas de forma direta.

A ideia desta novidade é facilitar a vida aos utilizadores quando o estes trocam de smartphone. Bastará abrir a zona de configuração e iniciar o processo de ambos os lados e todas as conversas do WhatsApp vão circular entre smartphones para garantir a migração.

Importa destacar que este processo apenas funcionará se o mesmo número de telefone estiver associado aos 2 dispositivos. Caso isso não se confirme, a transferência de dados será interrompida até ser garantida a confirmação do número do smartphone.

Depois de vários meses em testes na versão beta desta app, chega agora à maturidade e fica acessível para todos poderem usar. Não será algo que podem aproveitar todos os dias, mas quando necessitarem vai certamente ser útil.

O processo de migração do WhatsApp será mais simples, com menos consumo de recursos e de acesso à Internet. O iCloud e o Google Drive vão continuar a ser úteis e importantes como cloud, mas agora têm uma alternativa para mudar as conversas de smartphone.