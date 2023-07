O Spotify prepara uma novidade que mudará para sempre a sua app

O Spotify reclama para si o estatuto de serviço de streaming com mais utilizadores. Para o conseguir tem garantido novidades e melhorias que vão de acordo com o que os utilizadores procuram. Agora prepara uma novidade no campo dos vídeos de música e assim o Spotify vai mudar para sempre a sua app.

Ainda não é uma certeza, mas muitos rumores apontam para mais uma novidade. Esta está num campo em que o Spotify tem vindo a apostar pouco, mas que certamente irá mudar como ouvimos música e, em especial, como acedemos a ela ao longo da Internet.

A novidade está a ser avançada pela Bloomberg e dá conta de que o Spotify quer passar a ter vídeos de música na sua app. Isso, consequentemente, vai dar a esta proposta muito mais utilização para os utilizadores deste serviço de streaming de música.

Por agora, e do que é avançado, o Spotify está a negociar com parceiros para ter acesso a estes vídeos. Caso o consiga, irá depois preparar a sua app para que os possam apresentar nos smartphones e outas plataformas conhecidas.

Esta é uma mudança que será interessante para os utilizadores do Spotify. Depois de fornecer o acesso à música, quer agora apostar numa forma diferente de ter a mesma informação e conteúdo, mas numa forma mais gráfica e interessante.

A Apple já tem esta capacidade no seu serviço de música, que oferece aos utilizadores. Também muitos optam por usar serviços de alojamento de vídeos, como o YouTube e outros, tendo assim já uma plataforma perfeitamente interessante e já funcional para todos.

Resta esperar o resultado destas conversações e como o Spotify vai conseguir chegar aos vídeos. Depois dos podcasts esta será uma aposta cada vez mais interessante, que vai garantir o acesso a música de uma forma completamente diferente e que será muito interessante.