Muitas das novidades e melhorias que o Google Maps recebe muitas vezes passam ao lado dos utilizadores. Estas não se detetam de imediato até se tornarem verdadeiramente úteis. Isso aconteceu agora, com o Google Maps a poder ser usado no Android Auto e no smartphone ao mesmo tempo.

Google Maps no Android Auto e smartphone

Ao ligar um smartphone ao Android Auto muitas das funcionalidades são transferidas para o ecrã do automóvel. As apps transferem para essa área toda a informação e libertam o smartphone, que tem um ecrã menor e com uma usabilidade menor.

Claro que nem sempre isso é desejado, com muitos utilizadores a querer usar também o smartphone, como é o caso do Google Maps. Esta app deixa de funcionar neste cenário e tudo está presente no Android Auto, ainda que com uma interface limitada e poucas opções.

Isso muda agora, para agrado de muitos utilizadores e esta app passa a ter uma utilização dupla e em simultâneo. Tudo continua a funcionar da forma normal no Android Auto, mas passa também a dar toda a informação no ecrã do smartphone, como acontece numa situação normal.

Uma ajuda que muitos vão querer usar

Esta capacidade é nova e a Google ainda não a anunciou aos utilizadores. Ainda assim, e com a utilização, surgiram mensagens no Reddit que confirmam que é uma funcionalidade que está massificada e acessível a todos os utilizadores.

Apesar de ser algo que possa parecer menor, a verdade é que pode ter uma utilidade muito grande. Apesar de ter a informação para conduzir no ecrã do Android Auto, passa também a ter todo o detalhe que o Google Maps oferece no smartphone.

Sendo uma novidade já implementada no Google Maps, esta pode ser testada e usada por todos de imediato. Os utilizadores só precisam de abrir a app e consultar a informação necessária, mesmo com o Android Auto a usar esta app.