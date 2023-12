Windows 12 pode chegar já em junho de 2024, diz jornal asiático

Os utilizadores ainda se estão a habituar ao novo Windows 11, sendo que muitos ainda nem sequer atualizaram as suas máquinas para o mais recente sistema operativo da Microsoft. Mas já se começa a falar na próxima geração do SO. Assim, de acordo com um jornal asiático, o próximo Windows 12 pode chegar já no mês de junho de 2024.

Windows 12 para junho de 2024?

Muitas das notícias que se vêm a confirmar surgiram primeiro através de rumores ou de informações vindas de algumas fontes familiarizadas com o assunto. E porque, como se costuma dizer, 'onde há fumo, há fogo', os detalhes vindos por vias não oficiais costumam ser considerados como uma brecha da porta da novidade que aí pode vir.

Nesse sentido, a comunicação social asiática, nomeadamente um jornal de Taiwan, está a indicar que a Microsoft tem planos para lançar o seu novo sistema operativo Windows 12 durante o mês de junho do próximo ano de 2024. O jornal financeiro The Commercial Times, adianta que algumas conversas entre a fabricante Quanta e a Acer, ambas taiwanesas, apontam para essa mesma previsão.

Para reforçar ainda mais esta possibilidade, o jornal diz ter falado com o fundador e presidente da Quanta, Barry Lan, e ainda com o diretor-executivo e presidente da Acer, Junsheng Chen.

Segundo o The Commercial Times, Barry Lam disse que "espera pela temporada de verão do próximo ano, com o lançamento de uma nova geração do sistema operativo da Microsoft, PCs com inteligência artificial também serão lançados e a procura continua difícil de se estimar, mas será uma boa oportunidade para a indústria".

Para além desta notícia, também outros canais, como o DigiTimes e a Central News Agency, haviam já afirmado que o próximo Windows 12 iria chegar em 2024. Contudo, para já, a Microsoft ainda não comentou sobre estas declarações, nem outras empresas envolvidas direta ou indiretamente com o sistema operativo.