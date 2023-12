Fabricantes pedem à UE uma categoria de carro elétrico semelhante aos kei cars japoneses

Os kei cars japoneses são, muito resumidamente, um pequeno veículo urbano que usufrui de legislação especial. Considerando a sua popularidade, no Japão, as fabricantes querem que a União Europeia (UE) inaugure uma categoria de carros elétricos semelhante.

"O kei car é um exemplo perfeito do tipo de coisas que deveríamos ser capazes de fazer", opinou Luca de Meo, CEO do Grupo Renault, num manifesto dirigido a "todos os intervenientes públicos, aos candidatos políticos, à UE, mas também às autoridades nacionais e locais".

Na opinião do também presidente da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), a UE deveria introduzir legislação especial para pequenos carros elétricos urbanos, seguindo os passos da muito popular categoria japonesa de kei cars.

Esta categoria de veículo deveria, na sua perspetiva, beneficiar de um imposto de compra reduzido, de portagens mais baixas e de um acesso facilitado aos centros das cidades. Além disso, não deveria estar sujeita às mesmas restrições de estacionamento que os carros de passageiros convencionais.

Tomemos como exemplo o que os japoneses fizeram com os kei cars. Apoio financeiro, claro, com taxas de aquisição reduzidas em um terço, em relação aos automóveis normais, com portagens nas autoestradas reduzidas em 20%, mantendo os centros das cidades acessíveis aos habitantes da periferia.