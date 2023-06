A Microsoft tomou a IA como a sua grande aposta mais recente e por isso vai trazê-la para o Windows 11. Tem preparado o que chegou no Copilot, para os utilizadores poderem controlar este sistema. A mais recente build de testes traz a IA e o Copilot, mas vem acompanhada de outras novidades.

O Copilot foi apresentado há algum tempo como uma das principais novidades do Windows 11 para a próxima grande atualização do sistema da Microsoft. Vai dar ao utilizador uma liberdade grande e a possibilidade de controlar este sistema.

Com a última build do Programa Insider do Windows 11, a Microsoft deu um passo de gigante. Este assistente chegou finalmente para testes e poderá ser usado, ainda que com algumas limitações dentro do sistema, em especial nos comandos que podem ser usados.

A nova barra lateral está então disponível e permitirá colocar questões ao Bing Chat, que rapidamente responderá aos utilizadores, com toda a informação necessária. As restantes funcionalidades permanecem presentes, tal como os resumos ou outros.

Mas a integração com a Microsoft vê-se noutro espaço, com o Copilot a poder dar ordens ao Windows 11. Assim, coisas como mudar para o modo escuro ou captar uma imagem serão possíveis de fazer diretamente da nova barra, ativando a IA.

A nova build tem ainda outras novidades já esperadas, como o suporte para RAR ou 7Zip. A somar a essas mudanças há ainda algumas alterações na interface, o que vai mudar algumas áreas que nos habituámos a usar de forma muito intuitiva.

Esta build está já acessível para quem está no programa Insiders e deverá ser instalada de forma automática. Como sempre, estas novidades vão crescer, melhorar e mais tarde surgir como uma atualização do Windows 11, preparadas pela Microsoft para todos.