A Europa está prestes a mudar o mercado dos smartphones com a Lei dos Mercados Digitais (DMA). Isto vai criar espaço para novidades que não se esperavam e o primeiro exemplo parece estar a tomar forma. A Meta quer fazer do Facebook uma loja de apps na Europa e isso poderá surgir através de anúncios.

As lojas alternativas de apps para smartphones vão em breve ser uma realidade na Europa. Qualquer sistema, como o Android ou o iOS, vai ter a possibilidade de escolher outros locais virtuais para obter as apps, não se limitando aos canais oficiais.

Isso abre oportunidades como a que está agora a ser avançada para a Meta. A dona do Facebook vai explorar a Lei dos Mercados Digitais (DMA) e dar à sua rede social a capacidade de ter anúncios onde os utilizadores vão poder instalar apps.

A ideia da dona do Facebook para esta loja e, inicialmente, focar-se no Android. O sistema da Google já permite de forma simples a instalação de apps de externa e isso é mais torna mais simples o processo de testes.

Naturalmente que este teste será depois alargado ao iOS, até porque a Apple terá de abrir o iPhone para o mesmo cenário do Android. O modelo a seguir pela Meta no iOS deverá ser o mesmo que usar no Android e criar assim uma solução transversal, mas adaptada a cada sistema.

O discurso da Meta para os programadores participantes deste piloto é que, ao hospedar as suas Android vão ter taxas de conversão mais altas para seus anúncios de instalação. A Meta não prevê reduzir a receita das apps participantes, ou seja, pode ser usado qualquer sistema de cobrança que desejarem.

A Meta não é a única a ter este desejo e já antes a Microsoft tinha mostrado essa vontade. Resta saber como os sistemas vão reagir e como a Apple e a Google vão abrir o iOS e o Android para estas novas lojas de apps.