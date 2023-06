Cada vez mais utilizadores têm um gestor de passwords para conseguir manter e proteger este elemento essencial. O Proton Pass vem agora procurar ganhar um espaço, trazendo um conjunto de argumentos que o destacam e tornam único. Este está agora disponível para todos usarem.

O Proton Pass chegou para todos

Com o selo de garantia de segurança da Proton, este novo gestor de passwords deu o salto e passou de uma versão beta para uma que todos podem usar. Este está maduro e pronto a ser usado num lote grande de browsers, como uma extensão que se integra naturalmente.

Este quer ganhar o seu espaço e conquistar utilizadores, garantindo que os dados passam de forma cifrada entre a Proton e o browser. Mais que as passwords, o Proton Pass cifra ainda os campos adicionais, como a password e outros, tendo assim uma segurança adicional.

Gestor de passwords de confiança

Além de gerir e guardar as passwords, o Proton Pass oferece ainda aos utilizadores todas as funcionalidades de um software deste tipo. Destaca-se um mecanismo de MFA presente e que vai ajudar nas autenticações.

Algo que é essencial e importante, e prática comum da Pronto, é que todo o código é auditado e avaliado. Este é também aberto e acessível a todos, para que possam perceber e avaliar a segurança e privacidade oferecida por esta plataforma.

Garantia de segurança para a Internet

O Proton Pass funciona com os browsers mais populares – Chrome, Firefox, Edge e Brave no desktop e iOS/Android. Não há, no entanto, suporte para o Safari por agora. Também é simples importar passwords de qualquer outro gestor para esta ferramenta.

Com o Proton Pass Free, você obtém logins e notas ilimitados, dispositivos ilimitados e 10 alias para ocultar o endereço de e-mail. Existe ainda uma versão paga, que traz mais alguns extras e que tornam esta ferramenta mais interessante. A privacidade e a segurança estão sempre garantidas.