Microsoft vai perder muito dinheiro com a compra da Activison, diz ex-executivo da Sony

Parece que nunca mais tem fim a compra da Activision Blizzard... e embora em breve este assunto possa estar concluído, continuam a chegar notícias que mostram o quão desgastante tem sido este calvário. Mais recentemente, Chris Deering, um ex-executivo da Sony, alertou que a Microsoft vai perder muito dinheiro com a compra da criadora de Call of Duty.

Vai a Microsoft perder dinheiro ao comprar a Activision Blizzard?

No âmbito do processo entre a FTC e a Microsoft, a empresa de Redmomd tem sido ouvida e, nestas audiências, tem sido também possível ficar a conhecer outras opiniões vindas do lado da Sony, que é a maior opositora deste negócio, devido especialmente ao receio de grandes sucessos como Call of Duty deixar plataformas como a PlayStation para passar a ser um exclusivo para a Xbox.

Nesse sentido, numa troca de e-mails com Jim Ryan, CEO da Sony Interactive Entertainment, o ex-executivo da empresa japonesa Chris Deering afirmou que a aquisição da criadora de jogos vai fazer com que a Microsoft perca muito dinheiro. Nessa troca de correspondência, Deering disse que "Phil Spencer estava na CNBC a dizer que a aquisição vai cimentar a posição da Microsoft como um nome nos jogos mobile. Parece-me mais uma jogada pela King do que por Call of Duty. Mas a King foi vendida para Bobby [Kotick] por 5 mil milhões de dólares e agora cresceu para 50 mil milhões de dólares".

A informação pode ser vista no tweet seguinte revelado por Tom Warren, do The Verge.

O ex-executivo acredita que, mesmo que a Microsoft consiga comprar a Activision Blizzard, muitos dos talentos da empresa vão sair da mesma assim que os seus contratos acabem. E acrescenta que esta situação vai deixar a Microsoft numa situação complicada para os seus gestores e que o negócio não é uma ameaça para a PlayStation.

Para finalizar, Deering acrescenta que a Microsoft teria feito melhor se tivesse "anunciado um novo carro elétrico", em vez da compra da Activision.

