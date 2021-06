A Google conseguiu mudar as SMS e dar uma nova vida a este serviço que estava a cair em desuso e a perder clientes. Com o RCS, a gigante das pesquisas trouxe para o Android um serviço de mensagens renovado e independente dos operadores.

Agora a Google resolveu melhorar ainda mais esta sua proposta, trazendo uma novidade que muitos pediam. Finalmente as Mensagens da Google vão ficar ainda mais seguras no Android, com a encriptação de ponto a ponto.

A segurança é uma exigência crescente nos últimos tempos. Não se aplica apenas aos serviços de mensagens, mas estende-se a outras propostas, onde os dados dos utilizadores estão presentes e armazenados.

Com as SMS reinventadas através do RCS, a Google tem conseguido melhorar a sua proposta do Android, dando aos smartphones ainda mais. A novidade agora está precisamente focada no que mais interessa, a segurança nas mensagens, com a encriptação de ponto a ponto.

Isto ainda só pode ser usado por agora em conversas entre utilizadores, deixando de fora as mensagens de grupos. Com esta novidade, as mensagens só podem ser lidas por quem as envia e recebe, ficando protegidas durante a transmissão.

Esta novidade esteve em testes durante alguns meses, ficando limitada na altura a quem usa a versão beta desta app da Google para o Android. Com os bons resultados que obteve, foi promovida agora à versão de produção, acessível por isso a todos.

Ativada de forma automática, os utilizadores vão ter acesso direto, sendo apenas visível um cadeado junto da seta de envio. Esta novidade também só estará disponível quando o acesso à Internet está presente, não sendo usada quando é um SMS ou MMS.

Esta novidade é importante para dar uma nova vida ao RCS e às SMS. A Google traz ainda mais segurança ao Android e aos dados dos utilizadores. Estes estão protegidos agora com a com a encriptação de ponto a ponto para todas as mensagens.