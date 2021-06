O mercado dos smartphones tem passado por grandes mudanças nos últimos tempos. Para além das vendas terem quebrado com a pandemia, as marcas têm tentado lutar para sobreviver de diversas formas inteligentes.

Uma grade notícia foi agora revelado e coloca lado a lado a OnePlus e a OPPO. Estas marcas vão-se fundir, com a primeira a passar a depender da segunda. A autonomia vai ser mantida, mas muitos mais recursos vão ser partilhados.

OnePlus e OPPO vão-se fundir

A grande novidade chegou diretamente das mãos do atual CEO da OnePlus, Pete Lau. Numa publicação feita nos fóruns da marca, revelou os planos futuros da empresa, que passam por uma aproximação muito grande à OPPO.

Esta notícia surge menos de um ano depois do CEO da OnePlus ter assumido um cargo de chefia na OPPO. Desde esse momento as marcas passaram a estar mais próximas, partilhando recursos, com o objetivo claro de reduzir custos entre as marcas.

Marcas vão partilhar mais recursos

Na verdade as marcas já tinham feita uma outra aproximação, quando há cerca de 6 meses tinha sido feita fusão das suas equipas de R&D. Agora, esta aproximação está ainda mais próxima, com a fusão de outras áreas que cada uma das duas tem, otimizando custos e recursos.

Há também a promessa de Pete Lau de que esta união vai resultar em melhores produtos de várias áreas, fruto dos recursos presentes. Ficou a promessa de que vão surgir correções de software mais eficientes, mais estáveis e muito mais rápidas.

Mesmo assim a autonomia será mantida

O curioso é que esta união não irá limitar de qualquer forma a OnePlus. A marca ficará com a sua autonomia e manterá a sua personalidade. Isto resultará no conseguir manter toda a sua nova linha de equipamentos e toda a sua filosofia criada para a gama média.

Esta não é uma união estranha, dada a origem destas duas marcas. Tanto a OnePlus como a OPPO, bem como a Realme, Vivo e a iQOO, são marcas que pertencem à BBK electronics, havendo já uma proximidade grande e até partilha de recursos.