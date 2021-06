PlayStation 5 da Sony terá um dispositivo de Realidade Virtual, diz leak

A tecnologia está a levar-nos longe e, no mundo do entretenimento, pode ser um grande trunfo. Este foi usado pela Sony que, à icónica PlayStation, segundo um leak, irá acoplar um dispositivo de Realidade Virtual, melhorando toda a experiência dos jogos.

Se o vício na PlayStation já é uma realidade, com esta virtual tenderá a ser ainda maior.

PlayStation 5 com headset de Realidade Virtual

A Sony lançou, recentemente, a sua PlayStation 5, que tem sido, por sinal, muito bem recebida pelos jogadores. Com o impulso que tem, a empresa está interessada em avançar, indo mais além no tipo de oferta que dispõe. Então, em breve, irá fornecer aos utilizadores a última era da RV adaptada aos jogos, uma vez que, de acordo com um leak, a gigante do gaming está a preparar um headset para a PS5 com o sistema.

De acordo com um relatório da Droid News, o dispositivo de RV para a PlayStation 4 teve muito sucesso, pelo que foram vendidos 5 milhões de headsets, em 2020.

Aparentemente, 2022 será o ano escolhido para o lançamento da nova versão do dispositivo, desta vez, adaptado para os jogadores da PlayStation 5. Segundo a Bloomberg, a Sony está a procurar lançar a versão da próxima geração da Realidade Virtual da sua PlayStation. O mesmo relatório mencionou que o lançamento acontecerá, provavelmente, no final de 2022, para que 2023 comece com sucesso.

Dispositivo para a PS5 melhor do que para a PS4

Inicialmente, a tecnologia de RV não registou o melhor resultado. No entanto, após o lançamento de “Half-Life: Alyx”, o sistema ganhou notoriedade dentro do mundo gaming.

Relativamente à RV para a PlayStation 5, ainda não é apontado qualquer valor. Contudo, um relatório da VG247, o headset de apresentará painéis OLED, à semelhança do original para a PS4.

Embora o sistema seja mais responsivo e os entusiastas e críticos considerarem o novo design mais impressionante, comparativamente ao anterior da PS4, os jogadores poderão emparelhar o sistema de RV original com a PS5.