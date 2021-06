A Google está constantemente a melhorar o Android, não se focando apenas nas novas versões. Está constantemente a criar novidades, que coloca este sistema num patamar ainda mais elevado e mais ajustado aos utilizadores.

Estas chegam de forma indireta e em apps que estão presentes em todos os smartphones. Assim, tudo fica acessível rapidamente. Dando continuidade a este movimento, surgem agora as novidades que a Google preparou no Android para o próximo verão.

No universo dos smartphones, o Android está presente na maioria. É o sistema mais usado e isso torna-o uma ferramenta única e muito interessante, sendo por isso explorado pela Google para trazer novidades para os utilizadores. As próximas foram agora anunciadas.

Deteção de terramotos já é para todos no Android

A Google já tinha mostrado esta novidade há algum tempo, ainda que de forma limitada. Os smartphones, com todos os seus sensores, são as ferramentas essenciais para detetar mudanças no ambiente. Assim, tornam-se úteis para detetar terramotos.

Agora, e depois de testes localizados, esta deteção vai ser alargada a todo o planeta. Começa agora por ser disponível em mais países, sempre associado ao nível de terramotos. Com o tempo, a Google quer alargar a todos os locais.

Marque as mensagens mais importantes

As mensagens estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. São uma forma de comunicar cada vez mais usada e isso leva a que estejamos a receber cada vez mais e de cada vez mais utilizadores.

Para ajudar a organizar e a guardar as mensagens mais importantes, a Google traz uma novidade ao Android e à app Mensagens. Em breve vamos poder marcar as mensagens mais importantes e preferidas. Assim, será mais simples aceder ao que interessa.

Escolha o Emoji perfeito no momento certo

Com o crescer das mensagens e desta forma de comunicação, houve a necessidade de resumir uma ideia ou uma frase numa imagem. É aqui que os emojis ganharam o seu espaço e são cada vez mais usados nas conversas.

Para ajudar nestas conversas, a Google resolveu melhorar e ajudar os utilizadores a escolher o emoji certo no momento certo. Ao escrever, as propostas vão surgir, em função do que é escrito ou dos emojis que são recebidos.

Controlar as suas apps com a voz será mais simples

O Assistente da Google é já uma presença firme no Android, para ser usado constantemente. Este assistente virtual está integrado e controla todo o sistema de forma transversal, apenas com a voz do utilizador.

Agora a Google quer ir mais longe e dar esse mesmo controlo às apps presentes no Android. Esta novidade chegará no verão e será aberta a todo, deixará que com a voz possa ser consultada toda a informação presente.

Mais personalização e novas experiências no Android Auto

Outra área que vai ter novidades interessantes é o Android Auto. Este sistema usado para interligar o smartphone e o automóvel, vai em breve ser possível personalizar diretamente e ativar o dark mode manualmente.

Além disso, vai ser mais fácil aceder às apps, com uma lista A-Z e com será mais rápido usar na primeira vez. Há ainda mais apps com ainda mais opções e funções que vão estar disponíveis a qualquer momento.

Estas são as grandes novidades da Google para o Android para o verão deste ano. Vão chegar muito em breve e dar ainda mais funcionalidades e mais opções para usar o smartphone com novos contextos e com novas oportunidades.