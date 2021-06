O novo iMac com o SoC M1 da Apple mudou completamente a forma como olhamos para os computadores. A sua caraterística mais visível é mesmo a forma como a Apple adotou cores e tornou estas máquinas mais apelativas, longe do que é normal e enfadonho.

Estas máquinas estão já no mercado e a mostrar a sua capacidade, com o novo SoC M1 e o que este traz. No entanto, e do que está a ser revelado, estas máquinas apresentam um problema estranho, com o ecrã a ficar desalinhado.

Apresentado de forma única e totalmente diferente, o iMac da Apple quer romper todos os padrões da indústria para os computadores. Este novo design totalmente diferente e as cores em que é proposto, conjugam-se com o SoC M1 e o poder que este entrega.

As avaliações destas máquinas mostram uma capacidade acima do normal e mostram que a Apple terá acertado novamente. No entanto, e do que está a ser relatado por alguns utilizadores, esta nova proposta tem um problema estranho e que pode complicar a sua utilização.

O que está a ser comunicado em vários canais é um desalinhamento do ecrã deste computador. Isto resulta que o ecrã fica torto, conforme foi descrito, por exemplo, no fórum da Apple e até no Reddit. A diferença poderá ser mínima, mas ao ser medida, torna-se óbvia que está presente.

Um outro exemplo surgiu do YouTuber iPhonedo, que durante o fim de semana lançou um vídeo onde analisa o iMac. Uma das maiores queixas foi mesmo a diferença que existe no ecrã, que fica desalinhado. As medidas realizadas mostravam 8 cm de um lado e apenas 7,6 cm do outro.

Do que é descrito, o problema está na montagem do ecrã ao suporte. Os 7 parafusos presentes parecem estar na fonte do problema, sem que este possa ser resolvido pelos utilizadores. A Apple poderá recolher as máquinas, se bem que ainda não existe uma avaliação do grau de disseminação do problema.

Não sendo algo que impeça a utilização do iMac, a verdade é que não se esperava um problema destes. Um computador que custa 1500 euros tem a obrigação de ter um nível de qualidade elevado, ainda para mais sendo uma peça da Apple, com os seus níveis de exigência.