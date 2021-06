Bitcoin pode sofrer a maior queda da sua história nos próximos meses

Desde o final do ano passado que as criptomoedas têm vindo a valorizar de uma forma galopante. Esta tendência verificou-se especialmente nas populares moedas digitais Bitcoins e Ethereum.

Atualmente um Bitcoin equivale a cerca de 33 mil euros. No entanto este é um mercado bastante instável e volátil, e alguns analistas acreditam que a criptomoeda vai sofrer a maior queda da sua história nos próximos meses.

PUB

Valor do Bitcoin pode sofrer a maior queda nos próximos meses

Se atualmente é a moeda digital mais valiosa do mundo, o Bitcoin poderá estar perto de passar por momentos dolorosos. E tal possibilidade poderá já estar a dar os primeiros sinais, uma vez que a criptomoeda tem vindo a revelar desvalorizações frequentes desde as últimas semanas.

De acordo com alguns analistas entrevistados pela Bloomberg, é possível que o Bitcoin possa sofrer a maior queda da sua história nos próximos meses. Os especialistas, que trabalham nos fundos de investimento Oanda Corp., Evercore ISI e Tallbacken Capital Advisores LLC, temem que a desvalorização da moeda possa causar um abandono por parte dos investidores.

Segundo o que se estima, caso o Bitcoin atinja os 30.000 dólares (~24 mil euros), poderá haver essa perda de interesse na moeda. Caso isso se verifique, a criptomoeda pode cair até aos 20.000 dólares (~16 mil euros) ou até para um valor mais baixo.

Investidores temem possíveis regulamentações da moeda

Segundo as informações, uma das maiores preocupações dos investidores neste momento são as possíveis regulamentações das criptomoedas que podem ser futuramente aprovadas nos EUA. Neste sentido, a ideia de que as moedas digitais são um mercado livre pode ser posta em causa por esta intenção de vários governos.

Paralelamente a isso, o interesse nas Bitcons poderá ser condicionado pelo crescente quantidade de locais que já baniram as criptomoedas. E, além disso, também as recentes declarações de Elon Musk podem ter impacto neste mercado. O CEO da Tesla afirmou que a marca voltará a aceitar Bitcoins como forma de pagamento, quando este mercado realizar práticas de mineração com energia 50% limpa,

Por outro lado, existem também analistas mais otimistas e esperançosos no crescente crescimento desta moeda digital. Em El Salvador, por exemplo, há já mesmo planos para usar os vulcões na mineração legal e sustentável de Bitcoins.